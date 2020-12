Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dal vitello al manzo, e passando per il suino, quante porzioni di carne rossa si devono mangiare al massimo in una settimana? La domanda è d’obbligo in quanto ci sono studi ed evidenze scientifiche che, da un lato, non sconsigliano di certo di mangiare la carne rossa. Ma, dall’altro, di consumarla, in ogni caso, senza mai eccedere.

Ecco quante porzioni di carne rossa si devono mangiare al massimo in una settimana

Per esempio, il sito dell’AIRC, citando le raccomandazioni del World Cancer Research Fund International, riporta che ogni settimana le porzioni di carne rossa da mangiare non dovrebbero essere più di tre. Ovverosia, in termini di peso, non mangiare carne rossa oltre i 350-500 grammi a settimana.

Inoltre, tra gli alimenti a base di carne rossa, è sempre meglio mangiare la classica bistecca. Rispetto, invece, ai cibi che sono a base di carne rossa processata. E, quindi, oltre a non eccedere complessivamente nel consumo settimanale di carne rossa, è importante pure non eccedere con salame, salsiccia, prosciutto e bacon. E lo stesso dicasi per qualsiasi tipo carne rossa che sia affumicata, salata oltre che in scatola.

Perché bisogna evitarne il consumo eccessivo secondo l’AIRC

Citando studi che sono stati condotti nel tempo, la fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sconsiglia il consumo eccessivo di carne rossa, e in particolare di quella lavorata e di quella che viene cotta ad alte temperature. E questo perché il consumo non ponderato di carne rossa, nel medio e nel lungo periodo, può favorire l’insorgere nell’organismo umano di malattie anche gravi. E tra queste, in primis, il tumore al colon-retto.

Inoltre, per una dieta equilibrata il regime alimentare deve essere non solo a base di carne rossa limitata. Ma anche garantire l’assunzione giornaliera di abbondante frutta e verdura. Per la precisione, secondo il World Cancer Research Fund International, l’assunzione di frutta e verdura per almeno 400 grammi giornalieri.