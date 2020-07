Quante ore dovremmo dormire per stare bene?

La maggior parte di noi sa quanto sia importante dormire la notte.

Vorremmo tutti sentirci ben riposati la mattina e non soffrire di un “debito di sonno” che rende ardue le attività quotidiane.

Si parla spesso di ritmo circadiano e ritmo sonno/ veglia, o di come alcune abitudini possano aiutarci a dormire meglio, mentre altre possano interferire negativamente.

Dispositivi elettronici, dieta scorretta, troppa caffeina, ansia, almeno a livello teorico siamo piuttosto preparati.

Riguardo al numero di ore di sonno necessarie per la salute, di nuovo abbiamo una conoscenza generale. Sappiamo che all’incirca 7-8 ore di sonno potrebbero andar bene. Però poi incontriamo persone che dormono 5 ore e sembrano molto più fresche e riposate di noi dopo 9 ore.

Oppure quando la domenica rimaniamo finalmente a letto per “recuperare”, ci sentiamo più storditi e meno energici. Come può essere?

Contano età, stile di vita, salute psico-fisica.

Per capire quante ore dovremmo dormire per stare bene dovremmo valutare una serie di variabili.

Sebbene possiamo trovare tabelle che mostrano quante ore di sonno servono in base all’età, contano anche lo stile di vita e lo stato di salute.

Infatti le più recenti ricerche individuano intervalli minimi e massimi di ore di sonno consigliate abbastanza flessibili. All’interno di questi intervalli bisognerebbe regolarsi su base empirica, valutando come ci sentiamo dormendo per un diverso numero di ore.

Eventualmente anche rivolgendoci a un medico esperto di medicina del sonno, soprattutto se soffiamo di un vero e proprio disturbo.

Quali sono le indicazioni generali?

Le più recenti tabelle pubblicate dall’americana National Sleep Foundation risultano condivise anche a livello internazionale e potrebbero quindi prenderle come un buon punto di partenza.

I neonati da 0 a 3 mesi dovrebbero dormire dalle 14 alle 17 ore al giorno. Dai 4 agli 11 mesi tra le 12 e le 15 ore. I bimbi di 1 e 2 anni dalle 11 alle 14 ore; quelli dai 3 ai 5 anni, 10-13 ore.

Dai 6 ai 13 anni sono indicate 9-11 ore, mentre per gli adolescenti tra le 8 e le 10 ore.

I giovani adulti, più o meno dai 18 ai 25 anni, necessiterebbero tra le 7 e le 9 ore di sonno.

Gli adulti dai 26 ai 64 anni possono valutare se dormire dalle 7 alle 9 ore a notte.

Sopra i 65 anni l’intervallo di sonno consigliato si restringe a 7-8 ore.

Tuttavia anche questi intervalli non sono da intendersi in modo rigido.

Per alcuni adulti possono essere adeguate anche soltanto 6 ore, addirittura 5 per i più anziani.

O al contrario, qualcuno potrebbe sentirsi meglio dormendo 10 ore; adolescenti e giovani adulti perfino fino a 11 ore.Qualunque sia la durata ideale della nostra sessione, godiamoci il nostro meritato riposo!

Approfondimento

