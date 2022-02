Quante marmellate particolari si possono preparare sfiziose da mangiare o regalare, da abbinare ai formaggi ma anche per crostate sorprendenti

In cucina, siamo sempre alla ricerca di un piatto un po’ diverso per sorprendere le persone a tavola. Il problema, però, potrebbe essere la fantasia che, in tanti momenti, viene a mancare. Con il rischio che i nostri figli o compagni ci rimproverino perché serviamo loro “sempre le stesse cose”.

È il momento di prenderci la nostra bella rivincita, sorprendendoli con queste preparazioni che non sono comuni. Ad esempio, sarebbe bello vedere la loro faccia meravigliata, alla mattina, davanti a delle leccornie “strane”, ma buone. Infatti, in pochi sanno quante marmellate particolari si possono preparare, perfette per prenderci la nostra rivincita.

Sarebbe più corretto chiamarle confetture

Nel gergo familiare, tutto viene definito marmellata, senza stare a badare troppo alla differenza con la confettura. In realtà, la prima si dovrebbe riferire solo se fatta con agrumi, mentre la seconda andrebbe abbinata ad ogni altro tipo di frutta o verdura. Poco importa, perché è la sostanza che ci interessa. Abbiamo mai pensato, ad esempio, a fare una confettura di banane? Un frutto che, bene o male, si trova tutto l’anno in commercio e che si presta, in questa versione, per essere spalmata sulla fetta biscottata.

Tra l’altro, è anche molto semplice da preparare. Prima di tutto, prendiamo mezzo chilo di banane e, dopo averle sbucciate, le tagliamo a fettine piccole. A questo punto, vanno messe nel succo di 1 limone per evitare che finiscano per ossidarsi. Nel frattempo, in un pentolino, versiamo mezzo chilo di zucchero e 100ml di acqua. Quando inizia a bollire, lasciamo andare lo sciroppo per altri 5 minuti. Solo a questo punto, versiamo le banane, separate dal succo di limone e facciamo cuocere per 50 minuti, mescolando di tanto in tanto. Spento il fuoco, lasciamo passare qualche minuto e poi potremo versarli nei nostri vasetti sterilizzati, capovolgendoli per farli raffreddare.

Quante marmellate particolari si possono preparare sfiziose da mangiare o regalare, da abbinare ai formaggi ma anche per crostate sorprendenti

E che dire di servire una insolita confettura di rosmarino? Dovremo procurarci un 100gr. di fiori di rosmarino che andremo a pestare, con dolcezza, fino ad ottenerne una pasta. Nel frattempo, facciamo il nostro sciroppo con 200gr di acqua e 300gr di zucchero. Quando bollirà, uniamo la pasta e proseguiamo la cottura per qualche minuto. A questo punto, potremo metterlo nel vasetto rigorosamente sterilizzato.

Insolita è anche la confettura al caffè. Sbucciamo un chilo di mele e le riduciamo a tocchetti. Facciamole cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti, mescolando ogni tanto. Frulliamo il tutto e versiamo tre tazzine di caffè molto ristretto. Frulliamo ancora. Aggiungiamo cinque cucchiaini di caffè in polvere e una bustina di vanillina. Mescoliamo e mettiamo di nuovo sul fuoco fino a che non inizi a bollire. A questo punto, inglobiamo, man mano, 300/400gr. di zucchero, mescolando con cura e lasciamo cuocere fino alla consistenza che preferiamo. Mettiamo nei vasetti sterilizzati.