Abbiamo appena visto che potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata. Ma come consigliamo sempre ai nostri Lettori, prendiamo l’Oroscopo giorno per giorno. Ecco allora che proprio oggi, 8 dicembre, potrebbe davvero riservare soddisfazioni a qualcuno tra noi. Quante gradite sorprese mercoledì 8 per questi 3 segni che potrebbero essere travolti da una valanga d’amore e denaro. Vediamo perché le stelle li favorirebbero e quali segni saranno baciati dalla Fortuna.

Gemelli sugli scudi oggi e fino al week-end

Potrebbero essere davvero giorni di fuoco i prossimi per i nati sotto il segno dei Gemelli. Sembra esserci, infatti una coalizione di astri alleati per la buona sorte di questo segno. L’amore farà faville. Sia quello duraturo che quelli nuovi. Gli astri condurranno alla vera passione, tenendo lontani i Gemelli dalle trappole tese lungo il sentiero di Cupido. Con l’amore al sicuro, sarà il lavoro a portarci possibili novità e gratificazioni economiche. Attenzione però a mantenere la calma e a usare sempre la ragione.

La salute renderà i nati della Bilancia quasi immortali. L’amore potrebbe nascondere qualche piccola trappola. Ma dovuta solo a un po’ di gelosia e a qualche momento no passeggero. Nulla di grave, comunque, perché proprio amore e salute permetteranno alla Bilancia di lanciarsi in nuove avventure. Al lavoro tutta la settimana vedrà la conferma di energie spese bene. Ogni traguardo sarebbe possibile e il nostro capo deve rassegnarsi a riconoscerlo. Talmente operativi che le prossime feste potrebbero vedere i nati di questo segno vivere quasi di rendita. Attenzione che le stelle prevedono addirittura imprese eroiche nelle prossime ore. Saltiamo in corsa sul treno perché sarebbe quello giusto.

Tempo di rinnovo per i Pesci

L’avevamo già anticipato nei giorni scorsi che il 2022 attende al varco i Pesci con grandi cambiamenti. Cosa che possiamo leggere nell’approfondimento sottostante. Ma le stelle sembrerebbero propense ad anticipare questa voglia di rinnovamento. Dietro alla rivoluzione della vita c’è una fortissima energia, pronta a scendere in campo al momento giusto. Tanti nati sotto il segno dei Pesci proprio in queste ore potrebbero avere voglia di ripartire anche da zero. Giove e Venere potrebbero accompagnare questi cambi di rotta che riserverebbero anche discrete soddisfazioni economiche. È ora di fare il salto di qualità.

