Il tetrapak è un materiale presente praticamente in tutte le case. Basti solo pensare ai classici contenitori del latte. Pochi forse sanno che è pure uno dei materiali che gravano maggiormente sui costi di smaltimento comunali. Riprova ne è anche il fatto che in alcune parti lo smaltiscono con la carta, in altre col secco, o addirittura la plastica. Eppure, quante creazioni a costo zero riciclando il tetrapak di casa possiamo fare, magari assieme ai nostri figli. Assieme agli Esperti della nostra Redazione ecco qualche idea utile per passare queste lunghe giornate di pandemia.

Una casetta delle bambole o dei puffi

Abbiamo personalmente sperimentato quante creazioni a costo zero riciclando il tetrapak di casa possiamo fare divertendoci. La prima idea è quella di fare una casa per le bamboline o per i Puffi. Basterà semplicemente aprire i contenitori su di un lato, unirli con della colla, magari ecologica fatta in casa e inserire dei ripiani col materiale di scarto. Potremmo magari anche della carta da regalo avanzata e rivestire, colorando, i piani della nostra casetta.

Un fantastico porta oggetti

Prendendo come base delle scatole da scarpe, o anche delle scatole basse di cartone da fragole, o da frutta, possiamo creare un fantastico porta oggetti. Muniamoci di una serie di contenitori, tagliamoli dall’alto, in diagonale e creiamo, dall’alto in basso, un porta oggetti utilissimo per la casa. Al suo interno, potremmo mettere penne e pennarelli e tutti gli oggetti della scuola. Ma, anche oggetti e accessori del bricolage, del fai da te e dei nostri hobbies.

Le casette per gli uccellini

Se abbiamo degli uccellini che allietano col loro canto la nostra casa, perché non creare loro una casetta, con dentro del mangime o delle briciole di pane. Il tetrapak risulta perfetto per questa creazione. Avremo anche la possibilità di abbellirlo, lasciando magari questo compito ai nostri bambini, colorandolo e ornandolo con delle pigne o altri oggetti da giardino.

