C’è chi ne dà tanti e chi ne dà pochi, e quest’ultimo sbaglia. Perché il bacio fa perdere calorie. Come ridere, oppure fare jogging per strada, sono tutte azioni che fanno bene al corpo dell’essere umano. Non sono rilassano la mente, riempiono il cuore, ma fanno anche perdere calorie. Certo jogging sicuramente farà perdere più calorie rispetto ad un bacio, ma che importa.

Quanti se ne danno al giorno?

Le neo coppie tendono a stare sempre vicine e a scambiarsi effusioni di continuo. Mentre, invece, quando si sta insieme da molto tempo, le attenzioni fisiche vengono lasciate un po’ da parte. Un abbraccio o un bacio però fa sempre piacere, anche se si sta insieme da 20 anni. Solitamente ci si bacia al buongiorno e alla buonanotte, con magari degli intermezzi durante la giornata. Quando ci si bacia vengono coinvolti ben 146 muscoli: 24 facciali e 112 posturali. Ma quante calorie si perdono con un bacio?

Un bacio da 1 minuto

Be’ una bacio da 1 minuto è sicuramente un bel bacio, di passione e vero amore. Ma quante calorie si perdono con una bacio? Soprattutto con uno da 1 minuto? Le calorie che si potrebbero perdere vanno dalle 2 alle 6. Baciarsi infatti fa bene: attiva i muscoli, stimola il cervello e libera endorfine.

Con il bacio però si passano all’incirca 80 milioni di batteri, in soli 10 secondi. Quindi se ci si bacia per 1 minuti si perdono dalle 2 alle 6 calorie, ma si guadagnano molti batteri. Ma secondo uno scienziato dell’Università di Leeds, baciarsi serve alla produzione di anticorpi. Il bacio è anche un perfetto antistress. E come prima abbiamo scritto, dato che mette in moto 24 muscoli facciali, è ottimo anche come anti rughe. Quindi basta creme che promettono una pelle giovane e bella, ma più baci per tutti.

