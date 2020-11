“Cotoletta e patatine”. È sicuramente la risposta preferita dei nostri figli, almeno fino alla fascia adolescenziale, quando chiediamo loro cosa mangerebbero. Se i famosi bookmakers inglesi potessero inserirsi nelle scommesse in questa domanda e risposta, probabilmente non accetterebbero neanche le quote. È incredibile, infatti come i nostri bambini non trovino mai monotono mangiare cotolette e patatine, assieme all’immancabile pizza. Il problema della cotoletta con patatine è dato dalle tante calorie che andiamo ad assumere, complice soprattutto la frittura. Ma una soluzione alternativa c’è. Quante calorie risparmiamo e quanta salute guadagniamo cuocendo al forno uno dei piatti preferiti dai nostri bambini, è il tema di questo articolo della nostra Redazione.

Gli ingredienti

Ricetta ovviamente molto semplice, che avrà bisogno della carne e dell’impanatura. Trattandosi di cotolette anche per i nostri bambini, la nostra scelta cade sulla carne di pollo:

5/6 petti di pollo abbastanza grandi;

farina;

latte;

parmigiano o padano, un uovo e pangrattato per l’impanatura;

olio extra vergine.

La preparazione

Quante calorie risparmiamo e quanta salute guadagniamo cuocendo al forno uno dei piatti preferiti dei nostri bambini, seguendo la nostra ricetta:

mettiamo il latte in una bacinella e inseriamo i petti di pollo, meglio se non battuti, lasciandoli in ammollo per qualche istante;

passiamoli poi nella farina e nell’uovo;

infine, impaniamoli per bene, in modo che la superficie della carne sia completamente ricoperta. Adagiamo i petti di pollo su una teglia da forno, che avremo ricoperto di carta antiaderente, dando una spruzzatina di olio prima di infornare;

inforniamo a 200 gradi per almeno 20 minuti e togliamo solo a doratura avvenuta.

Raccomandiamo di salare solo a fine cottura e non prima, per non rendere dura la carne. Non esageriamo col sale, dato che l’impanatura che suggeriamo, a base di parmigiano e pangrattato, risulta molto saporita. In quanto a calorie, la classica cotoletta fritta di dimensioni normali si aggira sulle 270/80 kcal. La nostra cotoletta al forno invece ne apporterà circa 170/80.

Approfondimento

