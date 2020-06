Quante calorie ha un croissant? Di più o di meno della pasta? Una volta vista la risposta spetta a voi la decisione. Ci si sveglia la mattina e si fa colazione con un buonissimo croissant. Ma ci siamo mai chiesti quante calorie ha un croissant? Di più o di meno della pasta? Il cornetto o croissant è inutile negarlo è una prelibatezza. Il suo odore la mattina già ti dà buonumore e poi il gusto… Ovviamente ci sono di vari tipo. Quelli farciti al cioccolato, alla crema, al pistacchio e alla marmellata. Poi da un po’ di anni hanno iniziato a produrre i croissant per coloro che sono vegani. Insomma il croissant è un must have della mattina, che sia al bar o a casa ci deve essere.

Quante calorie ha un croissant? Di più o di meno della pasta?

Ecco che arriva la risposta. Be’ 100 g di croissant apportano circa 406 calorie (46,3% carboidrati, 8,1% proteine, 45,6% grassi). Sconvolti? Be’ sappiate che la pasta ne ha 131. Però è importante mangiare il croissant la mattina, forse fondamentale. Perché la colazione deve essere il pasto forse più calorico poiché dà le energie di tutta la giornata e ti fa iniziare la giornata con il sorriso.

Come riconoscere un croissant di qualità?

Molti bar propongono prodotti poco sani per la nostra salute, pieni di grassi idrogenati difficili da digerire e nocivi per il nostro corpo. Per riconoscere un cornetto di qualità ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire. Prima di tutto il colore dell’impasto. L’interno del cornetto deve avere un colore giallo dorato e non chiaro. Un cornetto cotto a dovere dovrà presentare una sfogliatura perfetta e visibile. Non dovrà essere né troppo molle né troppo gonfio. Infatti il croissant dovrà tornare alla forma originale dopo essere stato schiacciato tra le dita. E infine un vero cornetto profuma di burro e caramello con una leggera nota di agrumi canditi.