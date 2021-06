Per perdere peso è importante seguire una dieta equilibrata e fare esercizio fisico con una certa costanza. Sembra un progetto semplice da realizzare, in realtà ostacoli, tentazioni a tavola e pigrizia a volte si frappongono tra i desideri e gli obiettivi fissati. Quante calorie bisogna bruciare per dimagrire e perdere chili senza riprenderli a fine dieta? La risposta non è univoca e cambia in base a diversi parametri che si devono considerare.

Cosa fare per pianificare una dieta efficace

Un piano per dimagrire richiede sempre una programmazione. In questi casi è preferibile affidarsi ad esperti della nutrizione per capire quale sia la soluzione ideale. Per dimagrire occorre del tempo. La variabile “tempo” è più o meno estesa in ragione dell’obiettivo che si intende raggiungere e dalla condizione di partenza. Si tratta di un leggero sovrappeso oppure si parla di obesità? Relativamente a questo argomento la Redazione ha fornito alcuni dettagli nell’articolo: “Con quanti chili in più si può capire se una persona è in sovrappeso?”.

Sicuramente, per dimagrire in maniera da non danneggiare la salute occorre impostare un bilancio calorico negativo e inserire dell’esercizio fisico nella propria giornata. In questa maniera il corpo inizierà a bruciare più energia rispetto alle calorie che introduce e si otterranno gli effetti sperati.

Quante calorie bisogna bruciare per dimagrire e perdere chili senza riprenderli a fine dieta?

Perdere peso in maniera ottimale vuol dire eliminare la massa grassa in eccesso. In media, un dimagrimento non eccessivamente stressante prevede la perdita di circa 3 kg al mese. Tuttavia, ci possono essere delle oscillazioni che interessano le caratteristiche di ogni singolo soggetto come età, genere o altro.

La prima cosa che si dovrebbe fare è individuare l’apporto normocalorico indicato per la persona e impostare un piano alimentare di allenamento. Ci sono sport che consentono di bruciare più calorie in una sessione e attività che hanno un impatto inferiore. Immaginiamo di dover calcolare quante calorie brucia una persona di 70 kg che svolge per 30 minuti una sessione di allenamento. Nel caso della corsa, si possono bruciare circa 200 kcal; 250 kcal circa per mezz’ora di salto con la corda; nella camminata si possono bruciare anche 150 kcal circa. Con una dieta equilibrata e la giusta dose di attività fisica, si possono ottenere davvero grandi risultati.

