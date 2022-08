Tra i cavalli di battaglia della cucina italiana c’è proprio lei, la buonissima parmigiana di melanzane. È una ricetta antichissima, che fonda le sue origini nel Sud della nostra Penisola. Tra le qualità più spiccate della parmigiana c’è quella di piacere a tutti, praticamente nessuno escluso. È buona anche se mangiata il giorno dopo, perché basta scaldarla nel forno per ritrovarla ancora più gustosa e croccante.

Esistono diverse versioni della parmigiana, ma la più richiesta è sempre l’originale con le melanzane fritte. Come si può ben immaginare, però, la parmigiana di melanzane classica non è propriamente un piatto leggero e dietetico. Per questo oggi scopriremo una ricetta davvero leggera della parmigiana di melanzane. Aggiungeremo gli stessi ingredienti, ma li prepareremo in modo molto più salutare e light rispetto all’originale.

Prima, però, concentriamoci sull’apporto calorico. Molte persone, infatti, si chiedono quante calorie contenga esattamente una porzione di parmigiana. E oggi daremo finalmente una risposta a questa domanda.

Quante calorie avrebbe una parmigiana di melanzane classica

Prima di tutto, specifichiamo che la ricetta della parmigiana classica è quella fatta con le melanzane fritte. A questo particolare di non poco conto, bisogna aggiungere l’olio presente in abbondanza, il sugo di pomodoro e la mozzarella. In fin dei conti, quindi, è quasi scontato che non si tratti di una ricetta così leggera.

Detto questo, possiamo confermare che una porzione normale di parmigiana conterrebbe circa 400 calorie. Specifichiamo, però, che l’apporto calorico scenderebbe vertiginosamente se le melanzane, invece che fritte, fossero grigliate. In tal caso una porzione normale di parmigiana apporterebbe circa 200 calorie. Ecco, quindi, quante calorie avrebbe una parmigiana di melanzane fatta secondo la buonissima ricetta originale.

La versione della parmigiana con melanzane grigliate o al forno, ma non fritte

Partiamo dal presupposto che le melanzane sono buonissime in qualsiasi versione. Ecco perché saremo noi, in base alle nostre preferenze, a decidere se cuocerle sulla griglia o in forno. In entrambi i casi, dovremo lavare le melanzane, tagliarle a fette di 2 cm e metterle sotto sale grosso. Bisognerà mettere sopra a queste un peso, e lasciarle spurgare per almeno 30 minuti. Dopo dovremo sciacquarle bene, per eliminare il sale in eccesso, e asciugarle con un foglio di carta assorbente. A questo punto avremo 2 possibilità.

Potremo metterle su una griglia preriscaldata, per farle cuocere così, girandole su entrambi i lati. In questo caso non dovremo farle annerire troppo. Altrimenti potremo sistemarle in una teglia ricoperta con della carta forno. Potremo irrorarle con dell’origano, dell’aglio schiacciato e un filo d’olio EVO. A tal proposito ricordiamo che è importante conoscere alcune regole per individuare il miglior olio al supermercato.

Dopo aver condito le melanzane, inseriremo la teglia nel forno e cuoceremo il tutto per 20 minuti circa, a 200°.

Come servirla

Quando le melanzane saranno pronte, le sistemeremo in una pirofila a strati, alternandole con sugo e mozzarella. Poi faremo scaldare per 10 minuti in forno, quindi aggiungeremo qualche foglia di basilico, e il piatto sarà pronto. Queste versioni più leggere saranno comunque davvero deliziose.

