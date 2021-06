Quando l’obiettivo è perdere peso si pensa sempre alle calorie. Controllare le calorie di tutti gli alimenti diventa quasi un’ossessione. Ed è proprio vero che un consumo calorico superiore al proprio fabbisogno giornaliero fa ingrassare. Ma quante calorie al giorno in eccesso fanno ingrassare di un chilo e cosa fare per smaltirle?

Ecco che gli esperti della Redazione di PdB rispondono alla domanda, svelando quali sono le calorie buone e quelle cattive. Inoltra vedremo quante calorie servono mediamente al giorno per una persona in base all’età, al sesso, al lavoro e all’attività fisica.

Quante calorie al giorno bisogna assumere

Il consumo calorico perfetto non ha una regola generale valida per tutti. Infatti, ogni persona ha un tasso metabolico differente. Con ciò s’intende la velocità con cui l’organismo riesce a bruciare le calorie durante il giorno.

Il giusto apporto calorico dipende da molti fattori. I primi sono il sesso e l’età. Gli uomini solitamente hanno bisogno di più calorie delle donne, così come una persona giovane ha bisogno di più calorie di una anziana. Gli altri fattori sono l’altezza, se ci si dedica ad attività sportive o si vive una vita sedentaria e quali sono le condizioni metaboliche del singolo.

Quante calorie al giorno in eccesso fanno ingrassare di un chilo e cosa fare per smaltirle

Per evitare di ingrassare si dovrebbero consumare un numero di calorie pari al fabbisogno giornaliero. Quindi se una donna ha bisogno di 2000 calorie al giorno, ne dovrà assumere 2000. Stesso discorso per gli uomini.

Per perdere peso, invece, il ragionamento è diverso. Se la donna è abituata a consumare 2000 calorie, ne dovrà assumere circa 1500. Quindi per dimagrire si devono sottrarre circa 500-700 calorie giornaliere. Contrariamente, se in una settimana assumiamo 7500 Kcal in più il nostro peso aumenterà di un chilo (1000 Kcal al giorno).

Come possiamo smaltire le calorie in eccesso

In vista di una perdita di peso è necessario calcolare con precisione il proprio fabbisogno giornaliero. Esistono calcolatori facilmente utilizzabili sul web. Una volta definito quante calorie dobbiamo eliminare giornalmente per perdere peso, ecco cosa fare.

Il metodo migliore per eliminare calorie e grassi cattivi in eccesso è eliminare o ridurre drasticamente pane, pasta e cereali bianchi, dolci e zuccheri, alcolici. Una dieta stabilità da un nutrizionista è la scelta migliore per il benessere e l’equilibrio di tutto il corpo.

Alla dieta si deve accostare un allenamento cardio, con esercizi brucia grassi alternati a rafforzamento muscolare. Esistono dei programmi composti da esercii facili che in solo 15 minuti fanno perdere dalle 150 alle 200 calorie. L’importante è trovare giornalmente uno spazio per della buona attività fisica.

