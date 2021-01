L’assunzione giornaliera di carboidrati è essenziale al fine di poter seguire sempre una dieta sana ed equilibrata. Ma al pari dei grassi e delle proteine non bisogna mai esagerare. Ecco, allora, quanta e quale tipo di pasta si può mangiare tutti i giorni. Perché con la dovuta attenzione è sempre possibile saziare il palato con primi piatti gustosi come quello che è riportato in questo articolo.

Ecco quanta e quale tipo di pasta si può mangiare tutti i giorni

Al riguardo, la prima cosa da dire, è che la quantità di pasta giusta da mangiare ogni giorno la può fissare solo il nutrizionista. Ma, in generale, la quantità giornaliera non dovrebbe mai superare i 100 grammi. Anzi, la dose perfetta è tra i 70 e gli 80 grammi se la pasta si mangia tutti i giorni.

Anche perché poi il condimento, inesorabilmente, alzerà le calorie del primo piatto. L’equilibrio della dieta, per quel che riguarda i carboidrati, inoltre, si raggiunge pure variando. Per esempio, con l’assunzione di carboidrati alcuni giorni un po’ con la pasta e in altri giorni con il riso.

In più, occorre pure imparare a mangiare la pasta non solo variando il formato, ma pure alternando alla pasta classica bianca pure quella integrale.

Così come ci sono tipi di pasta che, per il loro elevato apporto di fibre, spiccano per essere alternative e soprattutto dietetiche.

Come, per esempio, la pasta di grano saraceno, la pasta di farro e la pasta di legumi che ha un alto contenuto di proteine vegetali. Ma c’è pure, tra le altre, la pasta di kamut e la pasta di riso. Con quest’ultima che, tra l’altro, spicca per essere senza glutine e ad alta digeribilità.

Si tratta, quindi, di tipi di pasta alternativi che possono essere ottimi e indicati non solo per chi soffre di disturbi come la celiachia. Ma pure per chi, nel volersi alimentare in maniera sana ed equilibrata, ha sempre voglia di andare alla ricerca e alla scoperta di nuovi sapori.