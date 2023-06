Quanta acqua bere per sgonfiare la pancia in vista della prova costume? Con questa quantità vai sul sicuro

Sgonfiare la pancia, per tanti, diventa un imperativo con l’arrivo dell’estate. La prova costume non aspetta e chi partirà a metà luglio o ad agosto deve mettersi subito in riga. Magari, ci concentriamo solo sul mangiare, mentre anche il bere ha la sua importanza e potrebbe aiutarci nello scopo. Ecco quanta acqua assumere ogni giorno.

Siete già saliti sulla bilancia, in vista della prova costume, o state rimandando facendo finta di niente? La pancia vi sembra più gonfia del solito e non accenna a diminuire? Non sapete cosa mangiare o bere per migliorare la situazione?

È arrivato il momento di pensare a una soluzione, indipendentemente dal fatto che vi ritroverete, tra qualche settimana, ad esibire le vostre forme in spiaggia. Maschi o femmine, non importa; un fisico più asciutto è un traguardo che va raggiunto per il nostro benessere personale. Anche l’idratazione ha importanza in questo processo. Importante, però, è sapere quanta acqua bere per sgonfiare la pancia.

Diventa importante sapere cosa non mangiare per far sparire la pancia e cosa, invece, sì

La salute vien mangiando, come si usa dire. Ovviamente, abbinandola alla attività fisica, dando preferenza agli sport che ci fanno dimagrire. E anche nel caso di una pancia gonfia si può intervenire selezionando, con attenzione, i cibi che mangiamo abitualmente. Ce ne sono alcuni che dovrebbero, per qualche tempo, sparire dal nostro menù.

E non ci riferiamo ai soliti fritti, ma, banalmente, molti prodotti industriali, come certi snack confezionati. In compenso, ce ne sono altri che dovrebbero finire, ogni giorno, a tavola, a partire da frutta e verdura. Anche se, in questo caso, andrebbe fatta una scelta, perché non tutte sono indicate.

Quanta acqua bere per sgonfiare la pancia? Non dovremmo mai scendere al di sotto di questa quantità

In estate dovremmo bere di più, per ovvi motivi. A maggior ragione se vogliamo sgonfiare la pancia. Infatti, non solo cosa mangiamo, ma anche quanto beviamo assume la sua importanza, in questo processo. Bere è importante anche per consentire alle fibre solubili di fare il loro compito per le quali le assumiamo. Nel momento in cui ingeriamo acqua, queste tenderanno a gonfiarsi, favorendo anche il transito attraverso le pareti intestinali.

Bere, anche, combatte il fenomeno della ritenzione idrica, sintomo di disidratazione, che finisce per gonfiare la nostra pancia. Così, invece, avremo un effetto drenante fondamentale per sgonfiarla. Benissimo, ma quanta acqua bere, ogni giorno, per arrivare a questo traguardo? Non meno di 2 litri ogni 24 ore.