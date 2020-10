Come per gli esseri umani, le vaccinazioni sono importanti pure per gli animali domestici. Anche per cani e gatti, infatti, sono previste le vaccinazioni di base. Per le quali è necessario accordarsi con il veterinario soprattutto su quelle che sono le linee guida. Circa il momento più opportuno per vaccinare il proprio cane e gatto, infatti, va precisato che nelle primissime settimane di vita i cuccioli sono protetti e, nello stesso tempo, soggetti, attraverso il latte, a trasmissibilità degli anticorpi materni.

Quando vaccinare il proprio cane e gatto se è cucciolo

Di conseguenza, per il cucciolo di cane e gatto la prima vaccinazione deve essere effettuata, di regola, dopo otto settimane di vita. E poi la seconda ravvicinata entro 2-4 settimane. E la terza alla 16esima settimana con un richiamo ulteriore entro un anno. Queste tempistiche possono, in ogni caso, variare sensibilmente. In base alla presenza o meno nel corpo del cucciolo degli anticorpi materni. Proprio gli stessi che, nei primi mesi di vita, impediscono la formazione del sistema immunitario dell’animale.

Richiamo vaccinale degli animali domestici ogni tre anni, ma con qualche eccezione

Dopo il primo anno di vita, le vaccinazioni per il proprio cane o gatto vanno in genere effettuate in richiamo ogni tre anni. Ma anche in questo caso possiamo parlare di tempistiche standard. In quanto sarà sempre il veterinario a suggerire, eventualmente, di anticipare i tempi.

Al riguardo ricordiamo che con le vaccinazioni il nostro amico quadrupede sarà protetto da malattie anche mortali. E si pensi al calicivirus felino e alla parvovirosi canina. Ma non solo. Le vaccinazioni scongiurano, infatti, anche anche la parainfluenza canina, il cimurro e l’epatite.

Di conseguenza, se il cane da vaccinare è da caccia, e questi ha la consuetudine di dissetarsi, ad esempio bevendo da pozzanghere, è evidente allora che in età adulta le vaccinazioni non saranno ripetute ogni tre anni. Ma anticipate, magari con una cadenza annuale. Al contrario, se l’animale domestico vive in casa, e beve regolarmente acqua potabile, allora, per le vaccinazioni di richiamo, sarà sufficiente il richiamo ogni tre anni.