Col folle rincaro del petrolio e della benzina, per andare a fare il pieno occorre davvero portarsi la scorta armata. Chissà che non sia la volta buona che noi italiani iniziamo a investire sui motori elettrici, allineandoci al resto dei Paesi Europei più evoluti. Ricordiamo che il Governo ha stanziato delle belle cifre nei prossimi 8 anni per cambiare e aggiornare il parco macchine italiano. Ma, intanto, per chi non ne ha le possibilità, rimane il pensiero di dover usare la macchina con la benzina ormai sopra i 2 euro al litro. Lo scenario internazionale non sembra al momento riservarci spiragli di ottimismo.

Quando abbiamo fatto la scuola guida, gli insegnanti ci hanno insegnato a scalare le marce, guidando in maniera morbida. Non solo per la sicurezza stradale, ma anche per risparmiare benzina. Ma gli esperti ricordano che c’è una cattiva abitudine che potrebbe portarci a consumare addirittura il 20% in più se non corretta. Vediamola in questo articolo della nostra Redazione.

Quanto conta lo pneumatico anche nei consumi di benzina

Sempre acceso il dibattito sulla manutenzione delle gomme della nostra macchina. Da qualche anno è stata introdotta anche l’obbligatorietà degli pneumatici invernali sulle strade. Da un lato dobbiamo quindi munirci di 2 treni di gomme, 1 estivo e 1 invernale. Dall’altro, girandole a fine stagione, le gomme durano di più. Ma a patto di guidare con intelligenza e non darsi a sgommate e derapate varie. Quello lasciamolo fare ai piloti sui circuiti. E, visto che ci siamo, attenzione anche alle tantissime truffe sul web. Con presunti venditori che ci offrono gomme a prezzi assurdi. Da quelle rubate a quelle “taroccate” il rischio potrebbe essere davvero enorme.

Quando una piccola ma straordinaria azione di 2 minuti ci farebbe risparmiare sul carburante, evitando di consumare il 20% di benzina in più

Non misurare con frequenza la pressione delle gomme, secondo le stesse case automobilistiche potrebbe portarci a consumare anche il 20% di carburante in più. Facendo il conto della serva, come si dice, e rispettando questa importante funzione, per una famiglia normale significherebbe:

su 50 euro a settimana di benzina, che spesso servono sì e no al tragitto casa-scuola con una stima di circa 10 euro al sono già 10 euro;

in un mese il risparmio salirebbe a 40 euro, ovvero una piccola, ma significativa spesa al discount;

in un anno andremmo a risparmiare ben 480 euro potenziali. Senza contare gli extra per viaggi, gite e trasferte sportive o per hobby.

Il tutto calcolato su 50 euro di carburante a settimana. A noi il calcolo nel caso spendiamo il doppio.

Cosa fare

Quando una piccola ma straordinaria azione di 2 minuti potrebbe farci risparmiare un bel po’ approfittando delle colonnine di misurazione a disposizione in tutte le stazioni di servizio. Sul libretto di circolazione della nostra vettura troveremo esattamente i bar di pressione delle nostre gomme. L’ideale è misurare ogni mese e con le gomme fredde, quindi essendo partiti da casa poco, non durante o dopo un viaggio.

