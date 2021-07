Vogliamo iniziare questo nostro articolo con un suggerimento di un importante medico dello sport durante l’ultima nostra visita agonistica. “Ricordati di non sottovalutare mai un dolore alla schiena che non passa nemmeno con gli antidolorifici”.

Adesso ovviamente non vogliamo assolutamente creare panico nei nostri Lettori ma ricordiamoci dell’importanza della prevenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando un semplice mal di schiena può nascondere invece 2 tumori devastanti e fatichiamo ad accorgercene. Vediamo come e da cosa capire se il dolore persistente alla schiena è da controllare immediatamente.

Il tumore alla colonna vertebrale

Sono principalmente due i tumori che si manifestano con dei dolori alla schiena: quello ai reni e quello alla colonna vertebrale. In entrambi i casi ricordiamoci di contattare immediatamente il nostro medico di base per analizzare subito la situazione prima che sia troppo tardi. Giusto, comunque per informare i nostri Lettori su quali siano i sintomi più comuni del tumore alla colonna vertebrale, ecco la lista:

paralisi in molte parti del corpo;

forti dolori alla schiena che solitamente peggiorano a riposo e di notte;

perdita della sensibilità muscolare nelle articolazioni;

difficoltà a camminare e maneggiare comunemente degli oggetti.

Purtroppo, nel momento in cui dovessimo sentire tutti questi dolori assieme e non fossimo già ricorsi all’aiuto medico, potrebbe già trattarsi di metastasi. I tumori ossei sono tra quelli in assoluto più fastidiosi e dolorosi.

Quando un semplice mal di schiena può nascondere invece 2 tumori devastanti

Ancora più imprevedibile è invece il tumore ai reni che può manifestarsi con dei dolori o dei fastidi va e vieni in zona lombare. Molto spesso, infatti, questo tumore è sintomatico in fase iniziale e può facilmente essere confuso con stanchezza fisica dovuta anche alla postura lavorativa.

Ben diversa è la situazione invece nel caso in cui il tumore fosse già in fase avanzata. In questo caso si annuncia con:

sangue nella pipì;

presenza di una massa a livello addominale;

perdita di peso;

stanchezza;

stitichezza.

Approfondimento

Questo è il tumore subdolo che quando si manifesta potrebbe essere già troppo tardi