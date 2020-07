Quando un manager compra azioni della propria azienda conviene comprare o scappare? Questa è la tipica domanda che a seconda dell’interlocutore può avere risposte diametralmente opposte.

Gli ottimisti sono propensi a seguire le orme di chi è all’interno dell’azienda. Chi potrebbe, infatti, comprare azioni sapendo che stanno arrivare dati/notizie negative riguardante l’azienda?

I dietrologi, invece, potrebbero pensare che trattasi solo di uno specchietto per le allodole per fregare i piccoli risparmiatori.

Cosa pensano i nostri analisti? Che con le ipotesi non si sono mai guadagnati soldi in Borsa. L’unico modo per essere vincenti è studiare i grafici e seguire la tendenza primaria in corso sul time frame che si è deciso di seguire.

Consideriamo ad esempio il titolo Unieuro, il cui AD nei giorni scorsi ha acquistato 60mila azioni della società, con un investimento complessivo di 485mila euro. Si tratta, spiega una nota della stessa società leader nella vendita di elettronica da consumo, “di un chiaro segnale di fiducia, sull’onda dei risultati trimestrali”. Il prezzo medio cui è avvenuta la transazione è stato di 8,08€. Il mercato ha reagito molto bene alla notizia tanto che adesso le azioni valgono oltre 9€.

D’altra parte gli analisti hanno un consenso Buy su Unieuro, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Quando un manager compra azioni della propria azienda conviene comprare o scappare? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 16 luglio a quota 9,31€ in ribasso dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione rialzista ha raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo in area 9,342€ e sta iniziando a dare segnali di cedimento. Si sono create, quindi, le condizioni affinché si possa assistere a un ritracciamento di breve. Nulla di particolare, ma che potrebbe creare le condizioni affinché si possa entrare nuovamente in acquisto a prezzi più convenienti, D’altra parte, come vedremo nelle prossime sezioni, le prospettive di medio/lungo periodo sono molto buone.

Time frame settimanale

La settimana che si avvia alla chiusura sta dando un grande segnale di forza. Sta letteralmente polverizzando, infatti, la fortissima resistenza in area 8,502€ aprendo le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 11,958€. La massima estensione del rialzo si trova in area 15,428€.

I rialzisti dovrebbero tremare solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 8,502€.

Time frame mensile

Se il mese di luglio dovesse chiudere su questi livelli avremmo un fortissimo segnale rialzista anche sul time frame mensile con obietti molto ambiziosi e un potenziale rialzista molto grande. Parliamo, infatti, di possibili rialzi superiori al 50%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 8,488€ dovrebbe far scappare a gambe levate i rialzisti.

Per rispondere, quindi, alla domanda da cui eravamo partiti (Quando un manager compra azioni della propria azienda conviene comprare o scappare?), nel caso specifico di Unieuro possiamo dire che anche senza la notizia dell’acquisto da parte dell’AD sarebbe stato un affare comprare azioni di questo titolo.

Approfondimento

