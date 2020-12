Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella tradizione, non solo italiana, esistono svariate ricette di dolci che possono essere rivisitate in tutt’altra veste. Quella che vogliamo proporre oggi è la ricetta di un classico della tradizione francese, la tarte tatin, ma trasformato in un goloso antipasto.

La tarte tatin nasce come torta rovesciata, ovvero con la pasta brisée che resta sopra a coprire il contenuto.

La leggenda narra che questa torta nasca da un errore: la creatrice si dimenticò di porre la pasta brisée alla base del contenuto.

Per rimediare all’errore, ripose successivamente la pasta brisée sopra il contenuto, la capovolse in un piatto e nacque questo dessert. Vediamo cosa succede quando un dolce diventa salato e si trasforma in una delizia: scopriamo come si prepara la tarte tatin ai pomodori pachino.

Ingredienti per la tarte tatin ai pomodori pachino

1 rotolo di pasta brisée;

300 gr. di pomodori pachino;

4 cucchiai di olio evo;

basilico;

1 cucchiaio di zucchero;

sale.

Preparazione

Preparare il forno a 180 gradi ventilato.

Lavare ed asciugare bene i pomodorini. Dunque tagliarli a metà e porli in una padella. Farli andare con un cucchiaio di zucchero e un po’ di sale affinché possano caramellare. Mescolare i pomodori delicatamente e quando saranno caramellati, trasferirli in una teglia ricoperta da carta forno e distribuirli in maniera uniforme. Aggiungere un paio di foglie di basilico e coprire con la pasta brisée rimboccando bene i bordi.

Praticare dei forellini con i rebbi di una forchetta per evitare che la pasta si gonfi eccessivamente e non cuocia bene. Infine infornare per 20-25 minuti. Una volta cotta, sfornarla e servirla dopo averla lasciata riposare per 10 minuti.

Ed ecco pronta la squisita tarte tatin ai pomodori pachino. Quando un dolce diventa salato e si trasforma in una delizia è inevitabile sperimentare e riproporlo con ripieni sempre nuovi e curiosi.