Il titolo è stato uno dei peggiori da inizio anno con una perdita di poco inferiore al 50%. Quando tornare compratori sul titolo UCapital24?

La situazione del titolo è abbastanza complessa. Anche perché, proprio qualche settimana fa, le quotazioni hanno rotto al ribasso un importantissimo supporto che avrebbe potuto offrire un’ottima opportunità di ripresa. Stiamo parlando di area 0,86 euro (I obiettivo di prezzo) che, dopo avere resistito per tre settimane ha ceduto alle pressioni di ribassisti. A questo punto la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,076 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,86 euro.

Dal punto di vista della valutazione il titolo UCapital24 risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. La situazione finanziaria del titolo è buona con un indice di liquidità superiore a 1. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è inferiore al 5%.

Prima di concludere, però, c’è un aspetto che vogliamo subito evidenziare. La capitalizzazione di UCapital24 è di poco superiore ai 3 milioni di euro e anche considerando i volumi dell’ultima settimana il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 50.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio giusto.

La volatilità, infatti, è molto elevata e le perdite in conto capitale possono essere molto importanti rispetto al capitale investito. Basti pensare che UCapital24 è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Prima di investire sul titolo, quindi, valutare bene il proprio profilo di rischio.

Quando tornare compratori sul titolo UCapital24? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni UCapital24 (MIL:U24) hanno chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 0,835 euro in rialzo dell’1,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

