Se avete la casa piccola, molto probabilmente non avrete l’asciugatrice. E quindi anche a voi rimarrà il dilemma di dove stendere i vostri vestiti ad asciugare. Il primo pensiero che viene in mente è quello di metterli sul balcone, all’aria fresca. Meglio informarsi però, perché a volte quest’idea, apparentemente innocua, può portare a una multa abbastanza salata. Vi spieghiamo in questo articolo quando stendere i panni sul balcone può rivelarsi problematico.

Quando stendere i panni sul balcone può rivelarsi problematico

Usare il balcone per riporre abiti bagnati può rappresentare un problema soprattutto se si ha lo stendino fissato sopra la ringhiera. Se la casa è posizionata sopra un’altra proprietà o se affaccia su un giardino possono scattare le polemiche con i vicini o con l’amministratore di condominio. Infatti secondo l’articolo 844 c.c. lo sgocciolamento della propria biancheria rientra nel reato di molestia e può portare ad un vero e proprio scontro legale. Naturalmente per poter essere perseguibile il comportamento deve essere reiterato nel tempo. Secondo l’articolo 674 c.p. la pena per tali azioni ammonta a 206 euro di multa o addirittura a un mese di reclusione.

Come evitare di incorrere in sanzioni

Il modo più pratico e veloce per evitare qualsiasi litigio è comprare uno stendino richiudibile che sia in grado di ospitare i vostri indumenti. In alternativa, se si ritiene indispensabile l’uso della ringhiera, è necessario far presente il proprio punto di vista durante l’assemblea di condominio. Se l’unanimità delibera che questa abitudine non rappresenta un problema, potete stare tranquilli. Se no si può provare a raggiungere un accordo pacifico riguardo agli orari e ai giorni in cui stendere senza creare problemi agli altri condomini. Si può anche proporre di strizzare la propria biancheria per ridurre l’effetto indesiderato. In caso di voto negativo però prestate attenzione! In caso di lamentele l’amministratore legalmente ha il diritto di applicarvi una multa.

Vi ho illustrato quando stendere i panni sul balcone può rivelarsi problematico. Potrebbe tornarvi utile un ulteriore chiarimento sugli atteggiamenti da non tenere in terrazza.