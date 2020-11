Il vizio del fumo è sicuramente uno dei più difficili da abbandonare. Il danno che provoca ai nostri polmoni è ormai conosciuto. Tanto che per legge è necessario inserire un disclaimer riguardo i rischi su ogni pacchetto di sigarette. Ma dopo tutti gli studi effettuati, si è arrivati alla conclusione che smettere di fumare allunga la vita? Vediamolo insieme.

Quando smettiamo di fumare guadagniamo davvero 10 anni di vita?

Quando smettiamo di fumare il nostro organismo ne trae subito dei benefici. Niente più problemi di fiato corto o tosse costante. I polmoni che piano piano ritornano al loro stato originale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ma i benefici per il nostro organismo variano non solo da persona a persona. Ma anche in funzione degli anni di tabagismo e gli anni passati da quando si è smesso.

Uno studio tutto italiano sull’aspettativa di vita per gli ex fumatori chiarisce queste informazioni. Si è scoperto che in funzione all’età in cui si smette di fumare cambiano gli anni di vita guadagnati.

Quindi è vero che per alcuni soggetti il guadagno in anni di vita è pari a 10, ma non per tutti.

Infatti se si smette di fumare intorno ai 30 anni si possono guadagnare fino a 10 anni di vita. Ma è stato riscontrato che questo vale per uomini e donne che erano fumatori accaniti. Si parla di una media di più di un pacchetto di 20 sigarette al giorno. Mentre per i fumatori più leggeri, entro le 10 sigarette al giorno, si arriva a circa 7 anni di vita guadagnati.

Più si sale con l’età, meno sono gli anni guadagnati. Dai 40 ai 50, si parla di circa 9-6 anni. Dai 60 in su il valore tende a diminuire, fino ad arrivare a 1 solo anno in più quando si ha 80 anni.

Quindi, è vero che quando smettiamo di fumare guadagniamo davvero 10 anni di vita? Sì, ma dipende da vari fattori. Di certo è che smettere di fumare allunga la vita. E fa tornare il nostro corpo sano. Evitandoci di rischiare malattie gravi come il cancro ai polmoni.

Se non riusciamo a smettere di fumare da soli, meglio chiedere aiuto al nostro medico di fiducia.