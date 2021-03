A tutti può capitare, prima o poi, di venire fermati dalle Forze dell’Ordine. Soprattutto in un periodo in cui i controlli sono ancora più intensi. L’ansia però può giocare brutti scherzi. Anche se non si ha nulla da nascondere, infatti, quando un agente di Polizia o un carabiniere intima l’alt la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato è inevitabile. Questo può portare a comportamenti errati che possono essere male interpretati dagli operatori.

Oggi allora gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno preparato una serie di utili consigli per i Lettori. Basterà seguirli per evitare spiacevoli situazioni e cavarsela, perché quando si viene fermati dalla Polizia è meglio conoscere questi trucchi per evitare attacchi d’ansia.

Diritti e doveri

Una cosa importante da conoscere: quando un agente di Polizia ferma qualcuno per strada e gli chiede di identificarsi, questi è obbligato a fornire le sue generalità.

Almeno nome, cognome e residenza. Non c’è però alcun obbligo di mostrare i documenti.

Il caso è diverso quando succede all’estero: qui c’è l’obbligo di avere con sé un documento identificativo. Alla fine del controllo è opportuno chiedere cortesemente se si è liberi di andare. Qualora non dovessero esserci problemi, questo avverrà sicuramente. Tutte le interazioni devono essere verbali: mai mettere le mani addosso a un agente delle Forze dell’Ordine, neanche amichevolmente.

Un controllo non è sinonimo di essere indagati per qualche crimine. In questo caso, la Polizia è tenuta a leggere all’indagato i suoi diritti: tra questi, quello di rimanere in silenzio. In generale l’unico obbligo quando si viene fermati è di rispondere alla richiesta d’identificazione.

“Circolare, non c’è niente da vedere”

Nell’approfondimento di oggi la Redazione sta spiegando come quando si viene fermati dalla Polizia è meglio conoscere questi trucchi per evitare attacchi d’ansia.

Ad esempio, le Forze dell’Ordine non possono chiedere a nessuno di allontanarsi da un luogo pubblico quando questi sta manifestando in maniera civile e legittima. I cortei politici, gli scioperi e altri eventi del genere sono compresi in questa categoria di situazioni.

Conoscere i propri diritti può aiutare a preoccuparsi meno quando si ha a che fare con la Polizia. Tenendo in ogni caso a mente che le Forze dell’Ordine sono sempre al servizio del cittadino.