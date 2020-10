Sempre alti e bassi dal 27 luglio ad oggi. Uno o due giorni di ribassi e seguono poi rialzi di uno, due giorni, per poi accelerare in un verso o nell’altro. Quando si sbloccherà questa situazione che si vive sui mercati da diverse settimane? Difficile dirlo, ma possiamo ricordare quali sono state le esperienze storiche. Da fasi laterali e di congestione, i mercati sono usciti sempre con giornate di forte direzionalità. I tipici giorni da +2% o -2% ed oltre, hanno sempre dato l’inizio a movimenti direzionali duraturi. E quindi la nostra attenzione ora sarà proprio sul prossimo giorno in cui si assisterà a questi movimenti.

Nel momento in cui scriviamo leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.724

Eurostoxx Future

3.219

Ftse Mib Future

19.405

S&P 500

3.439

Le serie storiche proiettano un’imminente afse rialzista di almeno un mese

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 16 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Quando si sbloccherà questa situazione che si vive sui mercati da diverse settimane?

Dax Future

Fase rialzista solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 13.136,5. Ritracciamento in corso e inversione rialzista di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 21 ottobre superiore a 13.017.

Eurostoxx Future

Fase rialzista solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 3.277. Ritracciamento in corso e inversione rialzista di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 21 ottobre superiore a 3.276.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 18.895. Ritracciamento in corso e inversione rialzista di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 21 ottobre superiore a 19.540.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 3.441. Inversione rialzista di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 21 ottobre superiore a 3.502.

Dai dati appena evidenziati ravvisiamo che il ritracciamento possa continuare almeno fino a domani ma la tendenza di fondo non è ancora ben definita in quanto sul time frame settimanale gli indici azionari si muovono in ordine sparso. Questo ci induce ad essere ancora molto cauti e ad avere un approccio al trading in ottica intraday. Domani sera il prossimo aggiornamento sullo stato dei mercatia zionari internazionali.