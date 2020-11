Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Qual è il momento migliore per avviare l’iter procedurale che richiede la domanda di pensione anticipata? Quanto tempo prima dell’effettiva uscita del mondo del lavoro si deve procedere all’invio della richiesta? Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa indicano gli aspetti principali che occorre conoscere per fare i conti sulla tempistica di inoltro domanda pensione anticipata.

Quanto tempo prima si può inviare all’INPS la domanda

Si sente spesso parlare di finestre mobili di pensione che riguardano il tempo che trascorre dal collocamento in quiescenza alla data del primo pagamento. Si tratta di periodi in cui potrebbe non esserci la perfetta coincidenza tra l’acquisizione del diritto alla pensione e l’effettiva liquidazione della quota mensile. Ebbene, quando si può fare la domanda di pensione anticipata all’INPS e prevedere i giusti termini?

Nella generalità dei casi, per l’accesso ai trattamenti previdenziali, è possibile inviare la domanda da 3 mesi prima il raggiungimento dei requisiti. Questo è il tempo stimato che occorre all’INPS per l’avvio delle pratiche necessarie e per il perfezionamento della posizione del contribuente. Dopo che l’INPS verifica il possesso delle condizioni formali alla ricezione del beneficio, procede alla liquidazione. Ciò significa che, anche se è possibile inviare la domanda qualche mese prima dell’effettivo raggiungimento dei requisiti, la liquidazione avviene a requisiti raggiunti, non prima. Questo è quanto si prescrive in linea generale.

Come funziona per la domanda di pensione anticipata?

Nel caso del collocamento in quiescenza precoce, come funziona invece Quando si può fare la domanda di pensione anticipata all’INPS? Se si prende in considerazione il requisito contributivo, allora si devono fare alcune precisazioni.

Come molti sapranno, la pensione anticipata contributiva prevede il raggiungimento dei seguenti requisiti: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Secondo quanto stabilisce il D.L. 4/2019, in questo caso si prevede una finestra mobile di tre mesi al requisito per l’inoltro della domanda. È bene inoltre ricordare che per il conseguimento della prestazione pensionistica, si richiede la cessazione del rapporto di lavoro quando si tratta di lavoratori dipendenti.

