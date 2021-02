Nonostante una costante crescita del gruppo e del volume di affari il titolo in Borsa continua a scendere. Quando si potrà tornare compratori sul titolo Agatos?

Premesso che non ci sono analisti che coprono Agatos, la valutazione basata sui multipli di mercato ci restituisce un titolo molto sopravvalutato. Solo il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre il 60%.

Per il resto non ci sono elementi che possano spingere a investire con decisione sul titolo. Solo dall’analisi grafica si possono trarre spunti che potrebbero spingere a un Investimento su Agatos.

Secondo l’analisi grafica quando si potrà tornare compratori sul titolo Agatos?

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 4 febbraio a quota 0,868 euro in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma da tre settimane le quotazioni si stanno appoggiando sul primo ostacolo del percorso ribassista in area 0,846 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 0,30 euro.

Tuttavia va notato che, qualora il supporto dovesse resistere, le quotazioni potrebbero esplodere al rialzo e raggiungere i seguenti obiettivi: 1,308 euro, 1,776 euro e 2,244 euro. Un tale percorso rialzista con possibilità di guadagno molto importanti potrebbe scattare in presenza di un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Time frame mensile

La tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 0,397 euro. Solo una decisa chiusura mensile superiore a 1,2 euro farebbe invertire al rialzo la tendenza di lungo periodo. In caso contrario il destino del titolo è segnato ed è al ribasso nel lungo periodo.

Approfondimento

