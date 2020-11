Il nuovo DPCM ha sicuramente posto delle nuove regole cui tutti dovranno attenersi e abituarsi. Non è semplice in una situazione del genere riuscire a rimanere sempre aggiornati. Questo perché la situazione cambia in fretta e bisogna sempre controllare le modifiche alle norme. In questo caso, per esempio, con la situazione che l’Italia sta affrontando a causa del Covid-19, è normale trovarsi di fronte a delle novità. Ed essendo tutto così instabile, non è scontato che le norme vengano modificate in tempi piuttosto brevi. Una domanda che molti si stanno ponendo è se si possono vedere i familiari. Dunque, basterà vedere quando si possono andare a visitare i nonni secondo il nuovo DPCM.

Il legame indissolubile

Per quanto riguarda il rapporto tra nonni e nipoti, ci sarebbe molto da dire. Si tratta infatti di un tipo di legame forte e indissolubile. I nonni sono coloro che accompagnano ogni persona per i primi anni di vita. E sono fondamentali nello sviluppo e nella crescita, perché riescono a trasmettere ai nipoti dei valori e dell’affetto incommensurabili. Dunque, dividere un nonno dal proprio nipote, è sicuramente un atto che farà soffrire i membri della famiglia. Ma alcune volte è inevitabile. E viene fatto soprattutto per proteggere la loro salute, dato che in questo momento sono i più a rischio. Ma, visto che questi sono sempre felici di vedere i propri nipoti, basterà cercare di capire quando si possono andare a visitare i nonni secondo il nuovo DPCM.

Ecco cosa dice il nuovo DPCM riguardo alle visite

La possibilità di far visita ai nonni c’è. Ma è fortemente sconsigliato dal nuovo DPCM. Questo proprio perché, come accennato, questa è una delle fasce più a rischio. Tra le norme, infatti, si consiglia caldamente di lasciare i figli a una babysitter se non si può stare a casa con loro. E con la maggior parte delle scuole aperte, i più piccoli passano la maggior parte del tempo a scuola. Ovviamente, se non c’è soluzione, si possono visitare i nonni, ma appunto il Governo specifica che sarebbe meglio farlo solo per situazioni di emergenza in cui il bambino rimarrebbe da solo a casa.

