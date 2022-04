I dolori, di qualunque natura essi siano, provocano profondo malessere e disagio. La loro presenza, infatti, ci causa una sofferenza più o meno accentuata a seconda dei casi e rendono le nostre giornate estenuanti. Per contrastarli bisognerà capirne le cause e vedere come porvi rimedio per trovare sollievo.

Dunque, la prima cosa da fare sarebbe coglierne i sintomi e capire i punti coinvolti. Capita a molti, in presenza di dolori lancinanti, di avere il dubbio di soffrire di sciatalgia. Quindi, andiamo a scoprire come si manifesterebbe questa infiammazione e come si potrebbe trovare sollievo durante la notte.

Gamba destra e sinistra

Quando si infiamma il nervo sciatico, il dolore coinvolgerebbe diversi punti. Potrebbe infatti riguardare la bassa schiena, i glutei, le cosce, le gambe e i piedi. Ovviamente, ciò potrebbe capitare sia nel lato destro che sinistro.

Il nervo sciatico è il più lungo del nostro corpo. Ha origine dal midollo spinale, nella parte bassa della schiena. Da lì si allunga su ambedue i lati lungo tutta la gamba e fino ai piedi attraverso numerose ramificazioni.

Il dolore della sciatica partirebbe da un punto e da lì si irradierebbe. Si manifesterebbe attraverso il formicolio negli arti inferiori, un sintomo che potrebbe manifestarsi anche in caso di carenza di una vitamina. Oltre al dolore lungo tutto il nervo e il formicolio, si potrebbe provare una sensazione di intorpidimento e debolezza nella gamba.

Quando si infiamma il nervo sciatico ecco dove farebbe male e in che modo bisognerebbe dormire per calmare naturalmente il dolore

Il dolore per l’infiammazione del nervo sciatico potrebbe intensificarsi durante alcuni movimenti, dunque sarebbe opportuno prestarvi attenzione. Allo stesso tempo, a differenza di altri fastidi, si attenuerebbe minimamente a letto, anche se un paio di giorni di riposo a letto potrebbero essere utili. Trascorrervi più tempo, però, non aiuterebbe la guarigione ma anzi la peggiorerebbe. Infatti, si irrigidirebbero e indebolirebbero i muscoli profondi.

La sciatica quindi a letto potrebbe non diminuire e causare anche difficoltà nell’addormentarsi. Di conseguenza, verrebbe meno anche la dote antidolorifica del sonno.

Importante, anche in via preventiva per la sciatica, sarebbe avere un materasso rigido in modo da far stare dritta la schiena. Allo stesso modo, anche un cuscino che non mantenga inarcato il collo in avanti.

A livello di posizioni nel letto, ve ne sarebbero alcune che potrebbero fornire un po’ di sollievo e facilitare il sonno. Una sarebbe dormire su un fianco mantenendo le ginocchia piegate e ponendo tra le stesse un cuscino. Chi è abituato a dormire supino, potrà invece porre un cuscino sotto le ginocchia.

Altri rimedi per far calmare il dolore potrebbero essere degli impacchi caldi o freddi. In ogni caso sarà bene consultare il proprio medico, soprattutto laddove il dolore non dovesse passare.

