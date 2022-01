Le influenze gastro-intestinali sono provocate dai virus, oppure da altre forme batteriche. Questi attaccano la mucosa dell’apparato digerente distruggendo la flora intestinale, che protegge il nostro organismo. Le conseguenze sono sintomi come: la nausea, il vomito e la diarrea che possono presentarsi assieme o anche singolarmente. Potrebbero anche comparire disidratazione, febbre, spossatezza e stanchezza. Le influenze gastro-intestinali possono colpire persone di ogni età, ma si manifestano maggiormente nei bambini. In genere, questi sintomi vanno via dopo alcuni giorni, oppure possono durare più a lungo.

Quando si hanno dolori addominali, vomito e scariche di diarrea, ecco cosa mangiare e cosa fare per aiutare il corpo a stare bene.

Quando l’origine è virale si accompagna a maggiore contagiosità e si diffonde in particolare in posti chiusi e affollati, come le scuole, le navi da crociera, le case di cura, le mense e altro.

Queste forme influenzali vanno via da sole senza l’assunzione di farmaci, ma a volte possono colpire bambini, anziani o persone con difese immunitarie basse, per cui si possono presentare sintomi gravi e duraturi. La terapia da seguire è prevenire la disidratazione con l’assunzione di liquidi e sali minerali persi con il vomito e con la diarrea.

Dolori addominali vomito e scariche di diarrea, ecco cosa mangiare e che fare per aiutare il corpo a stare bene. Le soluzioni reintegranti

Se siamo in presenza di vomito e scariche di diarrea frequenti durante la giornata, bere solo acqua potrebbe non bastare.

Per questo motivo occorre assumere soluzioni orali reidratanti da acquistare in farmacia, che ci permetteranno di reintegrare i sali minerali e i liquidi persi.

Cosa non mangiare

La dieta da seguire deve essere costituita da piccoli pasti assunti più volte al giorno.

Vediamo assieme quali sono i cibi da evitare:

a) tutti i cibi grassi, troppo conditi, speziati o salati;

b) le bevande che contengono caffeina ed alcolici;

c) il consumo di latte e latticini;

d) le verdure crude e la frutta;

Ecco i cibi da mangiare

a) tutti i carboidrati complessi come il pane, il riso, le patate, la pasta;

b) la carne bianca e il pesce;

c) carote e banane.