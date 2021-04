Le persone passano una grande percentuale del loro tempo in casa. Soprattutto in questo periodo di restrizioni. La casa è un rifugio, un posto in cui pensare, lavorare, trascorrere il tempo libero. Deve essere perfetta per le esigenze di ciascuno. Sia dal punto di vista del posizionamento dei mobili che dal punto di vista della pulizia.

Le mura domestiche riflettono la personalità degli inquilini. Mobili vintage, feng shui, attrezzi per allenarsi. Luci calde o fredde, mensole, librerie e scrivanie su misura.

Quando si va fuori, è importante tenere presente delle regole non scritte per preservare la propria dimora.

Quando si esce di casa bisogna evitare, ad esempio, di compiere questi gravi errori.

I pericoli da scongiurare

Lasciare una casa vuota, può esporla a pericoli di ogni genere. Non si tratta di pensieri paranoici e fuori dal mondo. È necessario essere realisti.

Innanzitutto, potrebbe entrare qualche male intenzionato. Al giorno d’oggi i ladri da appartamento sono ancora molti.

Gli elettrodomestici, i riscaldamenti, il gas metano possono creare dei problemi. Sulla bolletta e sulla salute.

Gli animali incustoditi all’interno delle mura domestiche sono difficili da controllare. È verosimile che distruggano oggetti preziosi e sporchino gli ambienti.

Nel prossimo paragrafo vedremo che quando si esce di casa bisogna evitare di compiere questi gravi errori.

Un controllo completo è indispensabile

Nel momento in cui si varca la soglia per andare a lavoro, a correre o al supermercato, un controllo completo è indispensabile. Bisogna tenere d’occhio ogni parte della casa e ogni pericolo a cui si può essere esposti. Si fa una vera e propria analisi dei punti critici. Quasi a mo’ di HACCP. Non bisogna, tuttavia, essere ossessivi e maniaci della perfezione. L’equilibrio è fondamentale.

Innanzitutto, bisogna assicurarsi di chiudere la porta con diverse mandate di chiavi. Si consiglia di controllare anche finestre e balconi. Un errore grave sarebbe lasciare qualche spiraglio aperto che faciliti l’ingresso di ospiti non graditi.

È necessario, inoltre, stare attenti ai fornelli in cucina. Un pericolo grave da scongiurare è la fuoriuscita di gas metano. Esso può provocare delle esplosioni devastanti.

Per evitare delle sorprese in bolletta, si suggerisce di spegnere i termosifoni e accertarsi che i rubinetti siano chiusi e non perdano.

Affidare il proprio amico a quattro zampe ad un dog sitter è una mossa giusta e lungimirante. Per preservare il mobilio e non solo.