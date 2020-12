Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è da molti considerato il periodo più bello dell’anno. Particolarmente apprezzato dai bambini, è un momento di unione e condivisione.

Solitamente, per l’occasione le famiglie si riuniscono per mangiare e trascorrere del tempo insieme, lontani dallo stress quotidiano. I pasti non sono l’unica cosa che viene condivisa durante il Natale, ma anche pensieri, momenti sereni e soprattutto doni.

Rendere tutto perfetto per il Natale non è cosa da poco. Bisogna scegliere i regali più adatti ad ogni persona cara, impacchettarli, decidere il menu del pranzo o della cena di Natale, cucinare di sicuro c’è del lavoro dietro. Ma dopo tanto impegno, e talvolta stress, finalmente arriva il momento più magico: quando si aprono i regali di Natale.

Due scuole di pensiero

Non esiste una risposta esatta a questa domanda. Esistono infatti due scuole di pensiero, i sostenitori della cena della vigilia li aprono il 24 mentre i sostenitori del pranzo di Natale li aprono il 25. Ciò spesso dipende dalla cultura del luogo in cui si vive, ma talvolta può dipendere anche dalla tradizione di ciascuna famiglia.

Vigilia di Natale

Tradizionalmente, le famiglie del centro e sud Italia sono propense a riunirsi per il “cenone” della Vigilia di Natale. Dunque, il momento dello scambio dei regali avviene dopo cena, alla mezzanotte del 24. Scartare i regali in compagnia dei propri cari e vedere la sorpresa nei loro occhi crea un’atmosfera e un’emozione unica. Qualche famiglia inoltre, ha l’abitudine di rendere questo momento ancora più magico riunendosi intorno ad un tavolo e aprendo i pacchi uno alla volta così che tutti possano vedere cosa si nasconde al loro interno.

Mattina di Natale

Le famiglie del nord Italia sono solite riunirsi per condividere il pranzo di Natale. Spesso il pranzo viene consumato in un ristorante invece che a casa, quindi trasportare tutti i regali non è molto pratico. In questo caso i regali vengono aperti la mattina di Natale. Certamente è molto emozionante, in particolar modo per i bambini, svegliarsi e correre sotto l’albero dove Babbo Natale ha appena lasciato i regali.

Non si può quindi rispondere oggettivamente alla domanda “quando si aprono i regali di Natale?”. Ognuno avrà a una risposta diversa alla domanda. Ma quasi certamente tutti concorderanno sul fatto che l’emozione provata durante lo spacchettamento è la stessa.

