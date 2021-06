Nella routine di allenamento di ciascuno di noi sono presenti degli esercizi per gli addominali. Tutti vogliono eliminare le maniglie dell’amore e l’antiestetica pancetta. In particolar modo ora che sta arrivando l’estate. È indispensabile, però, concentrarsi anche sugli addominali obliqui.

In alcuni casi, purtroppo, possono presentarsi degli intoppi non da poco.

Quando si allenano gli addominali è importante fare attenzione a questo particolare che sfugge a molte persone e che potrebbe creare non pochi problemi.

Non c’è solo il fattore estetico

Probabilmente la motivazione che ci spinge ad avere un addome scolpito è soprattutto estetica. Sfoggiare la cosiddetta tartaruga in spiaggia ci rende davvero fieri.

Ma non solo. Il motivo principale per cui dovremmo fare attività fisica è il benessere psicofisico. Allenarsi in maniera costante è un must per la nostra salute. Saremo sempre in forma e di buon umore. Il tutto accoppiato ad un’alimentazione bilanciata.

È essenziale, tuttavia, allenarsi con cognizione di causa e non commettere errori.

L’esercizio fondamentale per scolpire gli addominali sono sicuramente i crunch. Si tratta di un esercizio iconico e semplice. Ci si stende a terra in posizione supina. Le gambe sono stese o piegate. L’intento è di sollevare il busto in alto. Tale movimento avviene proprio grazie ai muscoli addominali.

L’esecuzione, tuttavia, è importantissima. Molti sono troppo approssimativi nell’esecuzione. È indispensabile, infatti, tenere la schiena dritta e le scapole addotte. Mentre si porta su la testa la spina dorsale deve essere sostenuta in maniera adeguata. Il movimento si compie verso l’alto, non in direzione dei piedi.

Tale particolare sfugge a molte persone. Le conseguenze possono essere abbastanza lievi in certi casi. Semplicemente non si raggiungono i risultati sperati.

In altre occasioni, invece, si possono presentare dei danni non da poco. Si pensi a dei risentimenti alla schiena o ad infortuni più seri.