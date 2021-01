Per gli appassionati di giardinaggio, come e quando seminare il prato per ottenere un magnifico tappeto erboso verde? Perché la prima cosa da sapere per la semina del prato è che con il terreno troppo freddo la semina e la germinazione non sarà mai ottimale.

Ecco quando seminare il prato per ottenere un magnifico tappeto erboso verde

Quindi, al fine di ottenere davvero un magnifico tappeto erboso verde, il prato non dovrebbe essere mai seminato nel periodo invernale.

La stagione ottimale, infatti, è quella primaverile. E pure quella autunnale. Ma nel periodo che va dall’ultima decade del mese di settembre alla prima decade di ottobre. In questo modo, infatti, dal punto di vista temporale ci sarà la certezza di una germinazione e di una crescita matura del prato. E questo prima che poi arrivi la stagione fredda.

Pur tuttavia, il periodo della semina ottimale rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per un prato sano e bello a vedersi. In particolare, per assicurarsi che questo sia sempre bello verde, forte e privo di buchi, si raccomanda la lettura di questo articolo.

Come scegliere le sementi ed i concimi per un manto erboso resistente al calpestio e pure alla siccità

Inoltre, evitando i processi e le tecniche di semina frettolose e approssimative, un buon prato si ottiene sempre attraverso la scelta ottimale delle sementi.

Scegliere sempre le sementi professionali per il prato, infatti, significa magari, da un lato, spendere un po’ di più. Ma, dall’altro, si eviterà di ottenere, poi, con l’operazione di semina dei risultati alquanto deludenti.

E lo stesso vale per i concimi per i quali si possono sempre chiedere consigli al proprio rivenditore di fiducia. Per rendere l’idea, le migliori sementi professionali per il prato non solo sono a bassa manutenzione. Ma garantiscono pure la crescita di un prato in grado di resistere al calpestio e anche alla siccità.