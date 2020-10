La bevanda preferita per chi lavora molto, soprattutto chi svolge professioni molto cerebrali, è il caffè. In alternativa, qualcuno preferisce il tè nelle sue profumate varietà. La caffeina, come la teina, è una sostanza stimolante: aiuta a restare svegli e vigili.

Quando pensiamo agli infusi di erbe, invece, ci viene spontaneo associarli al relax, come nel caso della camomilla, della valeriana o della passiflora.

Ma esistono tisane stimolanti che, anche se prive di caffeina, aiutano a ricaricare le funzioni mentali e combattono la stanchezza. Ad esempio, quando sei stanco, prova una tisana di santoreggia!

La pianta dalle proprietà stimolanti e non solo

La santoreggia è un’erba aromatica, appartiene alla stessa famiglia della menta e del timo, e si usa in cucina per insaporire le pietanze. È chiamata erba pepe per via del suo sapore piacevolmente pepato, leggermente affumicato, ricorda un po’ quello del timo.

Si presta particolarmente bene alla preparazione dei legumi, che rende gustosi e digeribili.

La santoreggia si usa anche per preparare liquori e infine in campo medicinale e officinale.

Ha proprietà stimolanti, digestive, antisettiche, carminative, antispasmodiche ed espettoranti.

È consigliata contro l’astenia e per aiutare il fisico ad affrontare il cambio di stagione.

In virtù delle sue proprietà stimolanti per il corpo e per la mente, è popolarmente ritenuta un’erba afrodisiaca.

Quando sei stanco prova una tisana di santoreggia

Per preparare un’ottima tisana, servono due cucchiai di foglie secche di santoreggia.

A questi si possono abbinare anche due o tre foglie di salvia. Meglio sminuzzare le erbe al momento, per mantenere intatte le proprietà fino alla fine.

Lascia le erbe in infusione in acqua calda per dieci minuti prima di filtrare, dolcificare a piacere e bere. Essendo stimolante, non è un infuso da bere la sera, perché potrebbe rendere difficile prendere sonno.

Oltre a ravvivare le energie psicofisiche, questa tisana aiuta la digestione. Può alleviare i dolori gastro-intestinali, soprattutto quando i disturbi hanno una base ansiosa.

In più, essendo un’erba carminativa, la santoreggia combatte meteorismo e gonfiore addominale.