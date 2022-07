Il linguaggio del corpo dei gatti, a differenza di quello dei cani, non è molto conosciuto al grande pubblico. Tutti sappiamo che quando il cane scodinzola è felice, quando ha la coda in verticale è in posizione di attenzione, o di dominanza, e quando ce l’ha bassa potrebbe essere timoroso o spaventato. Ebbene, il linguaggio del corpo dei gatti è molto diverso, quasi completamente opposto. Un gatto che scodinzola è generalmente irritato, e vuole essere lasciato in pace. Una coda dritta verso l’alto è un segnale di amicizia e affetto, mentre una coda bassa indica che il gatto è a suo agio. Queste grandi differenze comunicative tra le due specie sono uno dei motivi per cui cani e gatti sono sempre stati grandi nemici: spesso non riescono a capirsi. Ma c’è un altro gesto tipico dei gatti che molti non conoscono.

La punta della coda vibra o si muove a scatti

Ci sarà capitato di osservare il nostro gatto che compie un’azione strana: la punta della sua coda si muove a scatti o vibra. Ma che cosa significa questo comportamento? Se lo osserviamo bene, è molto diverso dallo “scodinzolio” che indica irritazione o potenziale aggressività. In questo caso non è tutta la coda a muoversi, ma soltanto la punta. Il messaggio che il gatto vuole comunicarci è completamente diverso.

Quando scodinzola è irritato ma ecco cosa vuol dire se il gatto muove a scatti solo la punta della coda

Quando il gatto muove soltanto la punta della coda questo comportamento può essere interpretato in due modi. Se il gatto è vigile, in piedi e attento, la punta della coda che si muove a scatti indica grande concentrazione da parte sua. Magari sta facendo un agguato a una lucertola, a un uccellino o a un giocattolo, ed è al 100% concentrato sulla preda. Ma c’è anche un’altra spiegazione per questo comportamento.

Se il gatto ha gli occhi chiusi è un segno di fiducia

Quando scodinzola è irritato, ma se il gatto muove solo la punta della coda quando sta sonnecchiando, ha gli occhi chiusi o lo stiamo accarezzando, il messaggio è completamente diverso. Questo comportamento potrebbe infatti indicare che il gatto si trova a suo agio, si fida di noi e si sta rilassando. Se invece il gatto ci fissa con gli occhi sbarrati, questo comportamento potrebbe avere altre spiegazioni.

