Che si tratti di quella per patologia o per reddito, quando scade l’esenzione ticket e come rinnovarla? Gli esperti del settore Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa risponderanno ad un interrogativo che molti lettori si pongono nelle seguenti righe.

Chi ha diritto

Attualmente, la normativa vigente in tema di diritto alla cura e all’assistenza, prevede che alcune categorie di contribuenti sia esente dal pagamento del ticket sanitario. Secondo quanto stabilisce l’art. 8, comma 16, della legge 537/1993 e successive modifiche, i cittadini con disagi economici, sono sollevati dalla spesa. A questi si aggiungono anche quei cittadini che soffrono di particolari patologie, oppure presentano una particolare invalidità. Una volta che il contribuente ottiene l’esenzione, questa è valida per sempre oppure necessita di rinnovo? In tal caso, quando scade l’esenzione ticket e come rinnovarla?

Dal momento che le condizioni, economiche o sanitarie, dell’interessato possono variare nel tempo, anche l’esenzione ticket può non essere più valida. Questo significa che esistono dei termini di rinnovo che sono variabili in relazione alla causa che ha determinato l’esenzione.

Esenzione ticket per reddito, come funziona la durata e il rinnovo

Per quanto riguarda l’esenzione per reddito, questa solitamente scatta in maniera automatica. Ciò significa che il cittadino non deve formulare una specifica richiesta alla A.S.L. di appartenenza. Nel caso ciò non dovesse avvenire in maniera automatica, allora potete seguire la procedura di richiesta esenzione che trovate qui. Questo tipo di esenzione ha una scadenza annuale che si rinnova tacitamente se sussistono i requisiti. Se nel nucleo familiare dovesse verificarsi una variazione di reddito che dà diritto all’esenzione, ci si può rivolgere al medico di famiglia per la richiesta. Sebbene abbiamo detto che il rinnovo scatti automaticamente, esiste un caso particolare in cui non è così. Si tratta dei disoccupati. Questa categoria di contribuenti deve presentare specifica autocertificazione nella quale dichiarano il proprio status sociale ed economico.

Esenzione ticket per patologia: quando scade?

Quando scade l’esenzione ticket e come rinnovarla nel caso di patologia? L’esenzione ticket per patologia non presenta una scadenza fissa. Tuttavia, anche in questo caso si tiene conto del cambiamento dei requisiti. La Legge n. 35/2012 prevede dei termini di esenzione variabili in base alla malattia. Anche in questo caso, per il rinnovo si contatta il medico curante e la A.S.L. di appartenenza.