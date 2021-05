Le misure restrittive stanno rendendo la vita delle persone davvero difficile e pesante. A volte, si stenta a respirare quando si cammina all’aperto, soprattutto se si accelera il passo.

Tuttavia, in base alla previsione fatta dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi tempi.

Sicché, le misure potranno essere effettivamente allentate, raggiunti i 30 milioni di vaccinati. Si tratta di una percentuale pari alla metà della popolazione italiana.

Quando saranno allentate le misure di protezione

Quindi, alla domanda “quando sarà possibile non portare più la mascherina all’aperto?”, potremo dire: a breve.

Naturalmente, i tempi dipenderanno dalla velocità di progressione della campagna vaccinale. Quindi, potremo fare a meno di portare la mascherina, almeno all’aperto, quando si raggiungerà la percentuale di vaccinati indicata.

È importante, però, rispettare la precauzione di attendere almeno tre settimane dopo il vaccino. E ciò per una migliore protezione.

Quando dovrà comunque essere utilizzata la mascherina

Raggiunta la metà di vaccinati sull’intera popolazione, potremo evitare di indossare la mascherina all’aperto. L’unica eccezione è rappresentata dagli assembramenti e dai luoghi in cui si addensano molto persone. Il Sottosegretario Sileri prevede che l’obiettivo sarà raggiunto a fine giugno.

Quanti vaccini fatti finora?

Secondo il sito governativo, ad oggi, in Italia, sono state somministrate 24.215.989 dosi.

Esse sono andate, per la maggior parte, agli over 80. Questi ultimi, infatti, ne hanno ottenute circa 6.619.269.

Invece, le persone che hanno fatto entrambe le dosi di vaccino, ad oggi, sarebbero circa 7.468.842.

Quindi, stando a questi dati, è evidente che l’obiettivo tracciato dal Governo potrebbe essere raggiunto ma solo con la prima dose.

Se, infatti, si proseguirà con 500.000 vaccinazioni al giorno, come si sta facendo, l’obiettivo dei 30 milioni di prime dosi entro fine giugno sarà possibile.

In definitiva, forse tra un mese sarà possibile non portare più le mascherine all’aperto se non si va in luoghi affollati.