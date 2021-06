Con l’accelerazione della campagna vaccinale, iniziano a sorgere una marea di dubbi. Cioè: “quando potremo riacquistare la libertà totale? quando potremo togliere la mascherina?”. Ci chiediamo, insomma, quando potremo tornare alla vita normale.

Il Covid 19, infatti, ha pregiudicato moltissimo la vita sociale e le relazioni, soprattutto per i single. Si pensi che sono due anni che siamo costretti a mostrarci in pubblico con una maschera sul viso. Inoltre, siamo oppressi dalla stessa, tutte le volte che camminiamo e ci manca il fiato.

Quindi, è certo che il “bavaglio” non ci piace più! Quando sarà finalmente possibile mostrare il viso ai nostri corteggiatori tornando a respirare liberamente? Vediamo quando potremo farlo.

Quando potremo mostrare il viso ai nostri corteggiatori e a respirare liberamente

Ebbene, l’Italia si avvicina alla zona bianca a partire da fine giugno. Quindi, l’abolizione dell’obbligo della mascherina è diventato uno dei temi centrali del dibattito generale.

In proposito, molti esperti reputano che le persone vaccinate possano togliere la mascherina all’aperto. Tuttavia, si pensa anche che detto obbligo debba andare di pari passo con la campagna vaccinale. Per il momento, resta però fermo che permarrà l’obbligo di indossarla al chiuso.

In quali casi si potrà togliere la mascherina all’aperto

Il “bavaglio” non ci piace più! Vorremo mostrare finalmente il viso ai nostri corteggiatori, tornando a respirare liberamente. Vediamo quando sarà possibile.

Poiché tutta la questione ruota attorno alla campagna vaccinale, è ovvio che quando si è in presenza di non vaccinati, occorrerà mantenere la mascherina. Ci piaccia o no! Quindi, se due persone vaccinate vanno insieme, possono toglierla all’aperto ma gli altri devono continuare ad indossarla. Invece, se i vaccinati sono in presenza di non vaccinati, dovranno indossarla. Quindi, è chiaro che non ci può essere un “liberi tutti”, in quanto non si deve permettere al virus di continuare a circolare.

Nel Lazio

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio ha annunciato la possibilità di togliere le mascherine all’esterno a partire da luglio. Tuttavia, anche qui, la conferma dipenderà dall’andamento dei vaccini.

In particolare, nel Lazio un cittadino su tre ha ricevuto la prima dose, mentre il 16% il richiamo. Quindi, raggiunta la copertura del 30% per la seconda dose, e del 60% per la prima, si potranno togliere le mascherine all’esterno.

Approfondimento

Quando sarà possibile non portare più la mascherina all’aperto?