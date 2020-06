Un italiano su tre soffre di infiammazione dell’esofago. Uno su due ha problemi di reflusso gastrico o comunque di scorretta digestione. Stress, fumo, alimentazione sbagliata concorrono in maniera equivalente a tormentare il nostro esofago. Questo, vale la pena di ricordare, è un muscolo all’interno di un altro muscolo e si apre per permettere al cibo di transitare e andare verso lo stomaco. La sua funzione di apertura e chiusura, simile a una diga, permette proprio che gli acidi gastrici non risalgano, dando il via poi al famoso disturbo esofageo. Gli acidi approfittando della debolezza o della mancanza di elasticità dell’esofago, ne approfittano per risalire le pareti del nostro stomaco. Ecco quindi:

Dolore al torace

Senso di nausea

Acidità di stomaco

Gusto acido in bocca

La causa è spesso nella alimentazione scorretta, ma non solo

Combattere il reflusso gastrico è più semplice di quanto sembri: dipende dalla nostra volontà! Il consiglio di massima per evitare l’esofagite e disturbi simili:

Niente fritti

No alla cioccolata

Ridurre caffè e bibite con le bollicine

Evitare gli agrumi

Limitare il pomodoro e i peperoni

Eliminare salse piccanti

Limitare il consumo di alcol a 3 bicchieri quotidiani

Non fumare

E quando meno te lo aspetti

Ma attenzione anche ad aspetti sconosciuti e ad abitudini che mai avremmo pensato potessero influire sui problemi gastrici. Ad esempio: quando rialzare la testiera del letto ci difende dall’esofagite per permettere al cibo di non rallentare la sua corsa verso l’intestino. Ma buoni consigli sono anche:

Evitare di assumere alimenti pesanti a cena

Non coricarsi prima almeno di un’ora e mezza dal pasto

Evitare di indossare abiti troppo attillati dopo aver mangiato

Cercare di dormire girati sul lato sinistro e, non a destra, per permettere allo stomaco di non essere schiacciato e fermare le sue attività

Non masticare “chewing gum” o caramelle alla menta

Quando rialzare la testiera del letto ci difende dall’esofagite, assieme magari all’uso di un doppio cuscino se soffriamo di reflusso e a una serie di consigli per affrontare meglio la giornata!