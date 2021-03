Chiunque possieda un’area verde conosce l’importanza di avere piante curate e in ordine. In questo elenco non fanno eccezione le siepi, strutture vegetali amatissime da tutti gli amanti del giardinaggio.

Questi elementi ornamentali si rivelano essenziali per chi cerca un’intelligente soluzione per abbellire la propria casa. Quando si tratta di siepi, ci si può letteralmente sbizzarrire. Basta infatti un briciolo di fantasia per trasformare uno spazio vuoto e privo di personalità in una vera e propria opera d’arte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Un meccanismo di difesa naturale

Tra i tanti vantaggi di possedere una parete vegetale non troviamo solamente l’estetica. Le siepi assumono estrema rilevanza qualora si pensi di riqualificare e abbellire aree urbane abbandonate o siti industriali dismessi. In determinate zone in cui il verde scarseggia, le siepi costituiscono un importante riparo per insetti e uccelli. Proprio questo aspetto è cruciale per permettere di creare un habitat sicuro, aumentando esponenzialmente la biodiversità dell’ambiente circostante. Così facendo si permetterà agli insetti “utili” di eliminare la maggior parte degli agenti infestanti e garantire una maggior qualità di vita.

Quando potare le siepi per avere un giardino sempre perfetto e in ordine

Soprattutto agli inizi è importante capire quali siano le nostre reali esigenze. Quando si tratta di giardinaggio occorre bilanciare, in maniera opportuna, l’estetica e la praticità. La nostra siepe farà da sfondo a tutto il giardino, proprio per questo motivo dobbiamo scegliere con attenzione le varietà arboree che la costituiranno.

Non esiste una regola scritta che enunci quale sia il periodo migliore per effettuare la potatura. In linea di massima, i primi timidi segnali dell’arrivo della primavera dovrebbero indicare l’inizio del periodo in questione. Per chi volesse andare sul sicuro dovrà attendere, invece, il termine della fioritura. Alcune specie, come le conifere sempreverdi, rappresentano un’eccezione. Queste varietà arboree possono essere potate tutto l’anno, anche più di una volta.

Essere consapevoli di come si vuole comporre la propria siepe domestica è il primo passo da compiere per realizzare la buona riuscita del progetto. Ecco svelato quando potare le siepi per avere un giardino sempre perfetto e in ordine.

Buon lavoro!

Approfondimento

Le sorti del pianeta dipendono da questo piccolo animale ma in pochi sanno il perché