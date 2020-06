A partire da quando si può inoltrare la richiesta per ottenere l’assegno di pensione Inps? Quale finestra temporale è utile considerare per acquisire il prima possibile la pensione? Di seguito vi forniamo delle indicazioni circa la tempistica necessaria ad una efficace richiesta di pensionamento.

Quanto tempo prima devo inoltrare la domanda all’Inps

L’ultimo quarto di miglio della propria esistenza è quello in cui il tempo ritrovato dovrebbe concedere nuova linfa ai giorni che si succedono. Numerosi sono i lavoratori che ogni anno raggiungono i requisiti utili all’accesso all’assegno di pensione. Altrettanto numerosi sono i trattamenti previsti per le varie tipologie di lavoratori e contribuenti che raggiungono i requisiti previsti. Nella misura in cui ci si avvicina al tanto attesto traguardo, ci si domanda: quando posso presentare la domanda di pensione Inps?

Nella maggior parte dei casi e delle soluzioni previste, il margine temporale utile alla presentazione della domanda è di tre mesi prima del raggiungimento dei requisiti. Questo vuol dire che, indipendentemente dall’opzione scelta, il margine temporale da considerare è quello indicato.

Sebbene il contribuente possa inviare la domanda di pensionamento tre mesi prima, è opportuno precisare che l’accettazione ha tempi differenti. Che significa questo? Una volta che il lavoratore invia la richiesta, sarà compito dell’Inps appurare l’esattezza delle condizioni e stabilire la liquidazione. Nel caso in cui si intenda segnalare l’Inps per errori di calcolo a svantaggio del contribuente, si può leggere l’approfondimento qui.

Cosa fare per presentare la domanda di pensione

Quando posso presentare la domanda di pensione Inps e come devo procedere? Per presentare la domanda di pensionamento all’Inps è possibile rivolgersi ad un patronato che faccia da intermediario, oppure consultare il direttamente sito Inps. Una volta che si completa la procedura, l’Inps impiegherà 3 mesi per liquidare i dipendenti del settore privato, e fino a 8 mesi per i dipendenti pubblici. Fa eccezione Quota 100 che consente un periodo di liquidazione ridotto: solitamente l’Inps eroga la pensione entro 2 mesi dalla presentazione della domanda.