Per i residenti, specie nelle grandi città, trovare un parcheggio gratuito è difficile se non impossibile. E questo perché si vedono tante, troppe strisce blu a pagamento un po’ ovunque. Ragion per cui, al fine di non dover mettere in continuazione mano al portafoglio, è importantissimo sapere dove e quando parcheggiare gratis.

Al riguardo possiamo dire che il parcheggio è gratuito sempre sulle strisce bianche. Ma pure in tutte quelle zone prive di altre strisce, ovverosia non solo quelle blu, ma pure le strisce rosa che sono riservate alle donne in gravidanza. E le strisce gialle che, invece, sono riservate ai portatori di handicap.

Quando parcheggiare gratis in assenza di strisce e come farlo sempre correttamente

L’assenza di strisce fa sì che il parcheggio sia sempre gratuito. Ma ciò non toglie che si debba rispettare ogni norma del Codice della Strada. Questo significa che, sempre, bisogna parcheggiare con la macchina in direzione del senso di marcia. E mai parcheggiare a T oppure a spina di pesce.

Ci sono comunque casi in corrispondenza dei quali è possibile parcheggiare sulle strisce blu gratis. Per esempio, quando il parchimetro è rotto. In questi casi, per evitare contestazioni, basterà fotografare il parchimetro rotto con il proprio smartphone.

I filoni giurisprudenziali che legittimano il parcheggio gratuito anche se è a pagamento

Ci sono poi filoni giurisprudenziali, riguardanti ricorsi che sono stati vinti dagli automobilisti, che sulla carta legittimano il parcheggio gratuito anche quando questo è a pagamento. Per esempio, quando non si hanno spiccioli ed il parchimetro per pagare non accetta il bancomat.

E lo stesso dicasi quando in zona ci sono tante aree di parcheggio con le strisce blu ma non ci sono le zone con le strisce bianche. Questo non vale però sempre in quanto i Comuni possono anche non rispettare l’alternanza tra le strisce bianche e le strisce blu per parcheggiare. Per esempio, nelle zone che sono a traffico limitato.