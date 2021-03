Le difficoltà economiche in cui si trovano numerosissimi nuclei familiari non regalano sonni tranquilli soprattutto a chi ha figli in età scolare. Provvedere al mantenimento di sé e alle esigenze di figli in crescita rappresenta spesso una preoccupazione quotidiana. Non sono pochi i genitori che si chiedono quando pagano gli assegni INPS di oltre 1.800 euro alle famiglie con figli a carico. Molte attività produttive e commerciali hanno dovuto chiudere i battenti ed è in costante aumento il numero di lavoratori che rimane a casa senza impiego. La mancanza di stipendio per più di qualche mese ha un peso devastante sulle possibilità economiche dei nuclei familiari più numerosi.

I genitori che devono sostenere spese scolastiche e universitarie non possono fare a meno di entrate economiche regolari. Occorrono somme di denaro di non poco conto già per garantire i bisogni primari relativi alla spesa alimentare e sanitaria. A queste voci si aggiunge la necessità di assicurare libri e corredo scolastico, abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto, abbigliamento e altre esigenze. Conviene pertanto informarsi sulla possibilità di richiedere “Assegni da 200 a 500 euro per studenti di scuole superiori che presentano domanda entro marzo 2021”. Gli aiuti governativi spettano in particolare ai contribuenti che hanno un reddito ISEE assai modesto e più figli minorenni da mantenere. Sono proprio questi genitori che si chiedono quando pagano gli assegni INPS di oltre 1.800 euro alle famiglie con figli a carico e secondo quali modalità.

Quando pagano gli assegni INPS di oltre 1.800 euro alle famiglie con figli a carico?

Il Presidente del Consiglio ha precisato nel comunicato stampa del 12 febbraio scorso a quanto ammontano i sussidi per i genitori con 3 o più figli. Il beneficio economico spetta alle famiglie con reddito ISEE inferiore o pari a 8.788.99 euro e con 3 o più figli minorenni. L’importo dell’assegno familiare è pari a 145,14 euro per una durata di 13 mensilità a partire da luglio 2021. Il contribuente che matura il diritto agli assegni familiari riceverà il denaro non in un’unica soluzione. La prima parte dell’ammortizzatore economico coprirà il semestre gennaio-giugno 2021, la seconda il successivo periodo da luglio a dicembre 2021. Ne consegue che a luglio 2021 si riceverà un assegno di importo pari a 943,41 euro e a dicembre 2021 l’altro assegno di identico importo.