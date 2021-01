Scopriamo quando non indossare un capo d’abbigliamento molto comune. Stiamo parlando dei jeans, che tutte noi sicuramente abbiamo nell’armadio. Il jeans è un capo d’abbigliamento molto versatile, utile nella vita di tutti i giorni, ma perfetto anche per una sera sui tacchi. Ma ahimè esistono delle occasioni in cui non andrebbero mai indossati. Vediamo assieme quali sono.

Il pensiero comune

Anche se si tratta di un capo che amiamo alla follia, alcune persone sostengono che i jeans non vanno mai indossati in alcune occasioni. Prima di tutto in quelle formali, come matrimoni, battesimi, lauree, comunioni, ecc. Si tratta infatti di situazioni solitamente importanti ed eleganti, anche se non per forza in grande stile. Curare l’abbigliamento è una forma di rispetto verso i festeggiati.

Divieto ai jeans anche durante i colloqui di lavoro. Si tratta infatti di un capo “sportivo”, e il rischio è quello di risultare troppo informali o addirittura trascurate.

Infine è meglio evitare di indossare i jeans a un primo appuntamento. Ovviamente è tutta questione di gusto, ma scegliere un vestitino che ci valorizzi può essere un’opzione alternativa e assolutamente vincente.

Cosa dice Anna Wintour sull’indossare i jeans

Anna Wintour ci spiega quando non indossare un capo d’abbigliamento molto comune. La direttrice di Vogue ha evidenziato ben tre occasioni in cui non si dovrebbero mai indossare i jeans. Le sue indicazioni però ci stupiranno, perché non sono affatto quelle che ci si aspetta.

Le prime due occasioni sono in realtà due luoghi: Buckingham Palace e la Casa Bianca. Alcune di noi ovviamente potrebbero anche avere la fortuna di essere invitate al loro interno, ma la maggior parte di noi no. Perciò non si tratta di qualcosa che ci può preoccupare.

La terza occasione è invece una situazione che può capitare a tutte noi: il primo incontro con i futuri suoceri. In questo caso se la situazione è formale la scelta ottimale ricade su un bell’abito o un completo. Se al contrario si tratta di un’occasione informale, meglio optare per un semplice vestitino, ma anche dei pantaloni morbidi o una gonna.