Contrariamente a quanto accade per generi alimentari come farina, pasta, frutta o verdura, raramente ci troviamo a fare scorta di pane.

Del resto, non c’è nulla di più buono del pane fresco, appena sfornato e fragrante di cui possiamo sentire l’inebriante il profumo inconfondibile entrando in panetteria.

Certo, il pane confezionato ha dei vantaggi non indifferenti, tra cui spicca la lunga conservazione, ma si tratta comunque di una lotta impari.

Ma cosa fare se non abbiamo fatto in tempo ad acquistarlo per cena e non abbiamo nemmeno quello industriale o quello da scongelare?

La soluzione c’è ed è veramente stupefacente: quando manca il pane, rimediamo con questi grissini casalinghi che si preparano e cuociono in 10 minuti, vediamo come farli.

Morbidi e alle verdure

L’impasto è di una semplicità disarmante, in quanto la maggior parte dei dosaggi si misura con un comunissimo cucchiaio, come accade del resto anche per questi muffin.

Cimentarci in questa veloce preparazione, inoltre, ci dà anche l’occasione di riciclare gli avanzi di verdura che non di rado popolano il frigorifero.

Caldi e sfiziosi questi grissini possono anche essere presentati come antipasto a una cena tra amici, perfetti da abbinare con formaggi e salumi.

Nello specifico, ci occorreranno:

600 g di farina 00;

350 ml di latte;

20 g di lievito istantaneo per torte salate;

1 patata;

1 porro;

3 carote;

6 cucchiai di olio d’oliva;

3 cucchiaini di sale;

1 cucchiaino di paprika;

1 cucchiaino di pepe nero.

Quando manca il pane, rimediamo con questi grissini morbidi alle verdure pronti in poco più di 10 minuti

Dopo aver grattugiato le verdure, soffriggiamole in una padella antiaderente con un filo d’olio, aromatizzandole con paprika, pepe e un cucchiaino di sale.

Lasciamo cuocere per 5-7 minuti, dedicandoci nel frattempo alla base dell’impasto.

In una ciotola, amalgamiamo la farina con il latte, il lievito istantaneo, il sale ed eventualmente un cucchiaino di semi di sesamo.

Dopo aver lasciato riposare l’impasto per circa una decina di minuti, dividiamolo in due parti uguali e stendiamo ciascuna di esse con il mattarello.

Ricaviamo quindi dei rettangoli di pasta, da farcire con le verdure precedentemente preparate, prima di arrotolarli e fissarne i bordi con una forchetta.

A questo punto, non resta che friggerli in olio bollente fino al grado di doratura desiderato e portare in tavola ancora fumanti.

Consigli

Naturalmente, abbiamo dato delle indicazioni di massima, ma è possibile aromatizzare i grissini con le verdure e le spezie che più ci piacciono.