In un recente articolo, abbiamo analizzato i casi in cui il datore di lavoro può abbassare lo stipendio ai dipendenti. Oggi vogliamo capire se questa situazione può accadere anche ai pensionati. In altre parole, approfondiremo quando l’INPS può decidere di abbassare la pensione e perché può prendere questa decisione. Una riduzione dell’assegno mensile è più frequente di quanto si immagini e le possibili motivazioni sono diverse. Talvolta può essere un taglio temporaneo e prevedibile. In altri casi può arrivare come una vera e propria doccia fredda.

I ricalcoli dell’INPS

Per capire quando l’INPS può decidere di abbassare la pensione, bisogna ricordare la complessità dei calcoli previdenziali. Le regole per determinare il diritto e l’importo della pensione sono molte e gli errori possono capitare. In questo caso, l’Ente previdenziale provvede a rettificare i propri calcoli sia in positivo che in negativo. Il ricalcolo può avvenire anche su richieste di un pensionato che ritiene di essere stato penalizzato. In questo caso prende il nome di riliquidazione e comporta, però, anche il rischio di una valutazione opposta da parte dell’INPS. Con una conseguente riduzione dell’assegno. Insomma, un danno oltre alla beffa.

I conguagli fiscali

Può esserci anche l’intervento del Fisco quando l’INPS può decidere di abbassare la pensione. In caso di conguagli fiscali, infatti, il cedolino può ridursi per una o più mensilità. Questo avviene quando il pensionato ha pagato meno tasse del dovuto. Si tratta però di una situazione solitamente già nota all’interessato. Il quale, in caso di conguagli significativi, può anche richiedere una rateazione dell’importo dovuto. Una particolare tipologia di decurtazione fiscale è il contributo di solidarietà. Ovvero quella trattenuta operata sulle pensioni più elevate a beneficio dei trattamenti più modesti. In questo caso però, la decisione non è dell’INPS, bensì del Governo.

Quando l’INPS può decidere di abbassare la pensione

La pensione può scendere anche a causa di altri redditi percepiti dal pensionato. Oppure per il venir meno di determinate situazioni. Come, ad esempio la diminuzione del numero di persone a carico comunicata all’INPS con il modello MV10. Oppure in caso di reversibilità di trattamenti superiori al triplo del minimo. In questo caso, la pensione subirà un taglio proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare.