Il lavoratore che fruisce dell’assegno ordinario di invalidità e perde il lavoro, ha diritto all’indennità di disoccupazione indennizzata (NASPI). Purtroppo, le due prestazioni non sono compatibili tra loro. Ma quando l’indennità di disoccupazione NASPI si interrompe ed è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità? A rispondere è direttamente l’INPS che chiarisce quali sono le cause che fanno bloccare l’indennità NASPI. Analizziamo quali sono le cause e come influisce sull’assegno ordinario di invalidità.

Quando l’indennità di disoccupazione NASPI si interrompe ed è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità?

L’INPS ha chiarito quando l’indennità di disoccupazione NASPI si sospende. Nello specifico il blocco è effettuato quando il lavoratore si trova nelle seguenti situazioni:

a) ha fruito di tutte le giornate di indennità;

b) quando avvia un altro lavoro. In questo caso il lavoratore dovrà effettuare una comunicazione tempestiva all’INPS. Salvo nel caso in cui l’occupazione non sia superiore a cinque giorni consecutivi;

c) avvia un’attività di lavoro autonomo;

d) è cancellato per qualsiasi motivo dalle liste di disoccupazione;

e) diventa titolare di pensione diretta (di vecchiaia, anticipata, di anzianità, di inabilità o assegno di invalidità). La NASPI è cumulabile con le pensioni indirette (invalidità civile, di guerra, rendite e infortuni sul lavoro, assegno sociale, eccetera);

f) nel caso si trasferisce nel periodo di fruizione dell’indennità in paesi extracomunitari non convenzionati. Salvo che non si tratti di brevi periodi legati alla salute o alla famiglia.

La NASPI nel 2021 ha subito importanti novità, infatti, non subirà riduzioni per tutto il 2021 ma il recupero arriva nel 2022.

Contributi figurativi

I periodi in cui si fruisce della NASPI sono coperti da contribuzione figurativa. Per capire quante settimane sono accreditate, bisogna dividere i numero dei giorni di calendario per sette.

Ad esempio, se un lavoratore percepisce la disoccupazione nello stesso anno dal 15 marzo al 23 maggio, per un totale di 70 giorni. Le settimane di contribuzione figurativa sono così determinate: 70:7 = 10 (settimane di contribuzione figurativa).

I contributi figurativi possono essere utilizzati per il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia e l’assegno ordinario.

Il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità non può percepire anche la NASPI, perché le due misure sono incompatibili tra loro. Però, il lavoratore può optare una scelta verso il trattamento più favorevole.

Approfondimento

Domanda di disoccupazione NASPI e i documenti da presentare per non perdere il beneficio