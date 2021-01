La pulizia e l’odore degli indumenti è importante. In questo articolo, spieghiamo ogni quando lavare l’accappatoio per evitare la formazione di muffe e batteri ed averlo sempre pulito.

A chi non piace, dopo una giornata di lavoro, farsi una bella e rinfrescante doccia e indossare un accappatoio morbido e profumato? Quest’indumento viene utilizzato, ogni qualvolta ci si fa una doccia, e poi spesso viene riposto ancora umido.

Questo, specialmente nelle giornate invernali, quando piove e non è possibile stenderlo all’aria aperta. Non si sa con esattezza ogni quanto lavarlo, e non è possibile farlo tutti i giorni, specialmente in inverno. Molti ritengono che vada semplicemente messo all’aria aperta dopo ogni utilizzo, ed altri ancora lo rimettono semplicemente al suo posto dopo essersi asciugati.

Gli accappatoi però, così come gli asciugamani del bagno, essendo perennemente umidi, offrono l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri.

Bisogna considerare, che ogni volta che ci si asciuga, si trasferiscono sull’accappatoio i microrganismi che vivono sulla pelle di ognuno. L’ambiente costantemente umido del bagno, i lavaggi frequenti, le cellule morte della pelle, i capelli e i residui di detergenti, contribuiscono a sporcarlo.

Questo indumento, così come gli asciugamani, ha bisogno di molta attenzione.

Ecco quando lavare l’accappatoio per evitare la formazione di muffe e batteri

Il primo consiglio è quello di stendere al sole l’accappatoio ogni qualvolta ci si fa la doccia. Oppure, in mancanza del sole, occorre fargli togliere l’umidità in eccesso stendendolo vicino al termosifone.

Secondo un microbiologo e patologo, Philip Tierno della New York University School of Medicine, bisogna lavare gli accappatoi e gli asciugamani, ogni tre o quattro utilizzi, e farli asciugare bene dopo ogni impiego.

In effetti, quando ci si accorge che c’è un odore poco gradevole, annusando un asciugamano o un accappatoio, vuol dire che lo si deve assolutamente lavare.