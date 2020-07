In questo articolo approfondiremo un tema molto delicato. La patente a punti e il rischio di continuare a circolare nonostante l’obbligo di revisione della patente. Cercheremo di capire cosa dobbiamo fare in caso di sanzione e come comportarci quando i punti iniziano a scarseggiare. Gli automobilisti sono sottoposti a molti stress, come ad esempio, non riuscire a trovare parcheggio per l’auto. Il rischio è di non accorgersi di aver esaurito i punti disponibili. Vediamo quando la tua patente non è più valida, e tu non lo sai

La Patente a punti

Il D.L. n.151/2003 ha introdotto la patente nel codice della strada. Questa norma prevede che ad ogni violazione del codice, corrisponda la decurtazione di un certo numero di punti. Esauriti i propri crediti, l’automobilista sarà obbligato alla revisione della patente. Dovrà rifare gli esami previsti per il conseguimento della patente di guida. La norma, però, prevede anche un bonus: ogni automobilista ha, in partenza, 20 punti totali. In assenza di infrazioni stradali ogni 2 anni vengono aggiunti 2 ulteriori punti alla patente, per arrivare ad un massimo di 30 per i conducenti particolarmente virtuosi. In caso di violazione del codice della strada l’automobilista subirà, invece, una decurtazione dei punti.

Quando la tua patente non è più valida e tu non lo sai

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso l’ordinanza n. 13637 con la quale sancisce, di fatto, l’obbligo per ogni automobilista di informarsi sul numero di punti a disposizione. L’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida non è quindi tenuta a comunicare l’esaurimento dei punti a disposizione. Ne consegue il rischio per l’automobilista di circolare con la patente non più valida. Commettendo, anche inconsapevolmente, un grave reato. E’ quindi onere di ogni automobilista informarsi sullo stato della propria patente e frequentare per tempo i corsi di recupero, come previsto dall’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Ogni automobilista può controllare il proprio saldo punti patente. E’ un’operazione molto semplice che si può svolgere in vari modi. Online, collegandosi al Portale dell’automobilista ,scaricando l’App gratuita iPatente, oppure telefonando al numero 848.782.782. Il guidatore che sta per terminare i punti della propria patente dovrà frequentare dei corsi di recupero della durata di 20 ore presso una Scuola Guida Autorizzata e sostenere un esame finale.