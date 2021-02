Soprattutto nella stagione che stiamo vivendo, l’inverno, la tosse e il raffreddore fanno compagnia a tantissimi italiani. Il periodo che attraversiamo poi non ci permette di vivere questi sintomi con serenità, anzi. Al primo colpo di tosse subito scattano dei campanelli di allarme, in quanto parliamo di fastidi legati anche al nuovo virus che ci sta ormai condizionando la vita da diverso tempo.

Svariati tentativi

Nell’augurato scenario che la tosse che abbiamo non sia dunque causa del virus che sta paralizzando il mondo, possiamo pensare a diversi metodi per farla passare. La tosse non è altro che la conseguenza di un’irritazione delle vie respiratorie, dunque per attenuarla dobbiamo affidarci ad elementi lenitivi. Per questo, in molti si servono di bevande calde, o del limone ad esempio. In questo articolo vogliamo suggerire un rimedio più particolare a cui forse non tutti hanno ancora pensato. Infatti quando la tosse non ci lascia in pace incredibilmente la soluzione è già dentro casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il vapore acqueo

Il metodo che andiamo a proporre in questo articolo è molto utile non solo perché produce effettivamente dei risultati, ma anche perché non richiede nessun tipo di prodotto. Tutto quello di cui avremo bisogno infatti lo abbiamo già all’interno del nostro appartamento. Andiamo a vedere di che si tratta. Dunque quando la tosse non ci lascia in pace incredibilmente la soluzione è già dentro casa. Come ben sappiamo, il vapore acqueo è un toccasana per liberare le vie respiratorie. Non a caso ha il primato di essere il nemico giurato di tosse e raffreddore. Proprio per questo, uno dei metodi per guarire da influenza e naso chiuso è quello di fare i cosiddetti suffumigi.

Ovvero avvolgere il capo in un asciugamano e respirare profondamente vapore derivante da determinati liquidi. È proprio questo il concetto su cui si basa il rimedio che andiamo a presentare per liberarci di questo fastidio. Vediamo quindi come fare. Basterà semplicemente decidere di concedersi una bella doccia calda. Infatti sia l’acqua a temperature alte che il vapore che si formerà aiuteranno moltissimo la nostra gola e le nostre vie respiratorie a lenire l’irritazione. In effetti, pensandoci, nel circondarci di vapore acqueo daremo filo da torcere a qualsiasi infiammazione respiratoria che ci sta affliggendo. Ripetiamo dunque questa operazione almeno una volta al giorno, e nel giro di poco tempo potremmo dire addio a questo fastidio. Infatti quando la tosse non ci lascia in pace incredibilmente la soluzione è già dentro casa.