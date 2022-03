La lavatrice è certamente uno degli elettrodomestici che ci fanno risparmiare più tempo durante le faccende di casa. Ma a volte non tutto va come previsto. Può succedere infatti che i panni escano dalla lavatrice non puliti, morbidi e profumati, ma invece ancora sporchi e pieni di macchie. Ci sarà sicuramente capitato di avere risultati insoddisfacenti dopo un lavaggio e di ripetere l’operazione solo per peggiorare ancora di più lo stato dei nostri panni. Le cause di questo fenomeno possono essere molteplici. Vediamo le più comuni e come porre immediatamente rimedio.

Assicuriamoci prima di tutto che cinghia, guarnizioni e resistenza siano in ordine

Per prima cosa dobbiamo escludere un problema tecnico dell’elettrodomestico. Assicuriamoci quindi che tutti i componenti della lavatrice siano funzionanti e in buono stato. Attenzione in particolare alle guarnizioni e alla cinghia, alle condizioni del tamburo e soprattutto alla resistenza. Potrebbe infatti succedere che sulla resistenza si accumulino delle incrostazioni di calcare, che poi compromettono il funzionamento dell’apparecchio. Questo potrebbe avvenire soprattutto se l’acqua di casa è molto ricca di minerali o se facciamo molti lavaggi a bassa temperatura. Ma se il problema non sta nell’apparecchio, quali potrebbero essere le cause di un bucato sporco e macchiato?

Quando la lavatrice ci tradisce sporcando i panni invece di lavarli ecco quali potrebbero essere le cause e come rimediare

Attenzione al tubo dello scarico dell’acqua. La causa più comune di disastri nella lavatrice è uno scarico bloccato e quindi le acque reflue rischiano di ritornare all’interno dell’apparecchio. A volte però, siamo noi i diretti responsabili del disastro.

Dosiamo bene l’ammorbidente

Un’altra causa comune di macchie sul bucato fresco è l’eccessiva quantità di detersivo e soprattutto ammorbidente. I prodotti, se usati in quantità eccessive, possono andare a formare una crosta sui capi che, oltre a renderli meno morbidi, può anche causare macchie e cattivi odori. Dosiamo quindi con attenzione le quantità di detersivo e ammorbidente. Quando la lavatrice ci tradisce sporcando il carico, è possibile infatti che sia questa la causa.

Non riempiamo troppo il cestello, in modo che i prodotti possano distribuirsi bene all’interno. Inoltre, è raccomandabile eseguire sempre un ciclo di risciacquo dopo il lavaggio.

Attenzione ai lavaggi programmati

L’attenzione nei confronti delle quantità di detersivo vale in particolare se programmiamo i lavaggi. Se il detersivo resta per molto tempo a contatto con i capi senza sciogliersi, come può avvenire in caso di lavaggio programmato, è più probabile che causi delle macchie.

